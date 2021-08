Sony na nových PlayStation 5 šetří materiálem v systému chlazení

Na trhu se nejdříve objevila nová verze digitální edice konzole PlayStation 5 a tu následují modely s optickou mechanikou, přičemž tu zatím visela otázka, na čem Sony šetřilo a co způsobilo úbytek hmotnosti kolem 300 gramů.

Austin Evans na YouTube srovnává starou a novou verzi konzole se závěrem, že nová je horší. Ale popořadě.

Zvážením obou konzolí bylo zjištěno, že původní model má 3,83 kg a nový pak 3,54 kg, přičemž srovnání hlučnosti a spotřeby přineslo výsledky 43,5 vs. 42,1 dB a 225 vs. 230 W, takže z těchto závěrů nelze vyvodit téměř nic podstatného, samozřejmě až na hmotnost, neboť úbytek je zřejmý, zatímco na spotřebu a hlučnost může mít vliv celá řada věcí včetně toho, jak kvalitně byl vyroben ventilátor ve zrovna testovaném kusu, což platí i pro APU v rámci tzv. křemíkové loterie.

Po rozebrání konzole se ukázalo, že nová verze má jiný ventilátor, ale ty se lišily i v případě původních kusů. Nicméně nový ventilátor má své lopatky protaženy až ke středu rotoru, ale zato jich je celkové méně.

Jinak ale vypadá také chladič, který je celkově menší a právě na tom Sony ušetřilo nejvíce materiálu, přičemž jde z pohledu výrobce i o nejvhodnější součást konzole, na níž se dá redukcí hmotnosti i ušetřit nejvíce nákladů.

Nový chladič má viditelně menší základnu, ale kdybychom nepočítali pasiv se šikmými žebry, celkově by ani nepřišel o velkou chladicí plochu, ale takto je její úbytek skutečně zřejmý. Celkem pak rozdíl v hmotnosti chladiče dělá 271 gramů, ale jaký to má dopad na teploty? Dle Evanse, který ovšem pomocí termokamery jen sledovat část konzolí s výdechem horkého vzduchu, běží nová verze na teplotách vyšších o 3 až 5 °C. To může být pochopitelně zavádějící a bez sledování teplot samotných APU nejde o test, díky němuž by šlo dělat nějaké závěry. Ostatně pokud budou nové verze konzolí PS5 fungovat tak, jak mají, nelze proti přepracovanému chlazení protestovat.

