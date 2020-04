Sony odhaluje ovladač DualSense pro konzoli PlayStation 5

PS5 DualSense Controller tak naváže na předchozí ovladače DualShock, takže bude alespoň snadné odlišit, o jaký model jde, i když to je možné už na první pohled. Ovladače DualShock jsou totiž jednobarevné, zatímco DualSense kombinuje v základu černou a světle šedou barvu a navíc má i přepracovaný design, a to mnohem více než nový ovladač pro Xbox Series X od Microsoftu

Toto je tak základní verze ovladače, i když zatím nevíme, zda přijdou i nějaké jiné, které by se odlišily svou barvou. Od Sony se dozvídáme, že zde půjde o zvuk (mikrofony) a také o dotykovou odezvu a jisté "adaptivní spouště" L2 a R2. Stejně jako Microsoft nám i Sony slibuje lepší ergonomii, a to se slovy, že ovladač DualSense vypadá větší, než nám "řeknou" naše ruce. Změnil se tvar celého těla i ovládacích prvků a vedle toho to vypadá i na rozhraní USB C, které nahradilo obvyklé MicroUSB.

Sdílecí tlačítko (Share) z DualShock 4 bylo nahrazeno tlačítkem Create, ovšem to neznamená, že po přejmenování tlačítka zmizí dříve dostupné funkce. Co se týče nových, o těch se ale zatím nic nedozvíme, ale lze usuzovat, že budou spojeny se streamováním, zachytáváním screenshotů a podobně.

Díky vestavěným mikrofonům si tak budeme moci pokecat i bez headsetu. Dotyková plocha ve vrchní části ovladače nezmizela, jen není tak moc patrná a kolem ní je vidět podsvícený proužek, který poslouží v některých hrách k tomu, aby kamery mohly sledovat pozici ovladače. Většinou tu ale asi i nadále bude jen na efekt.

