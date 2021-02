Sony potvrzuje, že prodejní ceny PS5 jsou nižší než náklady

Sony PlayStation 5 představují slušně výkonný hardware a lze říci, že ve světě PC bychom si dnes za cenu celé takové konzole horko těžko pořizovali pouze odpovídající grafickou kartu. Ostatně za cenu 400 euro, kolik stojí osekaná verze této konzole nevybavená mechanikou, bychom mohli pořídit kartu RTX 3060 Ti. S cenou 400 euro ale v případě této grafiky dnes počítat spíše nelze, nehledě na dostupnost, a i když má RTX 3060 Ti nakonec vyšší výkon než celá konzole, ta na rozdíl od pouhé grafiky představuje celé řešení.

Zkrátka a dobře, při koupi PC bychom se na odpovídající výkon PS5 či Xbox Series X/S nemohli při stejné ceně dostat ani v případě, kdyby byl trh naprosto v pořádku, a tak není ani divu, že Sony a nejspíše i Microsoft své konzole dotuje.

Sony tak dává přednost růstu své uživatelské základny, na které pak může dále vydělávat díky prodeji her či služeb, takže své peníze postupně v průběhu životního cyklu konzole získá zpět. Ostatně firma se už nyní pochlubila, že konzolí PS5 se prodalo na 4,5 milionu kusů, což lze snadno přirovnat k nástupu generace PS4.

Díky vyšší ceně modelu s mechanikou (PS4 stála 400 USD) se ale divize PlayStation ve firmě Sony může těšit z historicky nejvyšších tržeb, které se týkají 3. kvartálu fiskálního roku 2020. Je ale zřejmé, že to v podstatě pro Sony představuje okamžité ztráty, ale zároveň i příslib do budoucna. Daná divize ale samozřejmě nevydělává jen na prodeji nových konzolí a celkově se její tržby zvýšily na 8,4 miliardy dolarů a provozní zisk stoupl o polovinu na 763,3 milionů, čili v minusu rozhodně není ani tak. Musíme započítat i příjmy z prodeje softwaru či členství PlayStation Plus a jsou tu také konzole PS4, jichž se i tak stále prodalo 1,4 milionu kusů. V jejich případě ale nevíme, jak na tom Sony se ziskem za prodej je.

