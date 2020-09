Sony PS5 dorovná cenu Xbox Series X, v listopadu začne souboj

Společnost Sony tak reagovala na zveřejnění ceny konzolí Xbox Series X a Series S , čili silnější a slabší verze, které přijdou na 499 a 299 amerických dolarů a na trh nastoupí 12. listopadu. O konzoli PS5 jsme se přitom nedávno dozvěděli, že Sony má s její výrobou značné problémy, jak uvádí Bloomberg , ovšem samotný výrobce to vehementně popírá. A pokud by se dalo soudit ze zveřejněných informací od Bloombergu o údajně i jen 50% výtěžnosti, dalo by se přiklonit právě k firmě Sony, neboť žádná verze 7nm procesu firmy TSMC snad nemůže být tak špatně vyladěna.

Sony tak již také stanovilo doporučené koncové ceny svých konzolí, přičemž ta lepší verze přijde na 499 dolarů a stejně tolik eur, jak se dalo očekávat. Čili co se týče nabídky toho nejlepšího z nové generace, zde cena rozhodovat nebude. V případě levnějších verzí to ale tak jasné zdaleka není.

Na jedné straně tu máme PS5 Digital Edition za 399 USD a na straně druhé Xbox Series S za 299 USD. Tento souboj zdánlivě vyhrává Microsoft, jenomže zmíněná verze PS5 v podstatě není slabší verzí plnotučné konzole. Pouze postrádá mechaniku Blu-ray a jinak nabízí stejný výkon i kapacitu pamětí či SSD, zkrátka to samé. Xbox Series S je oproti tomu velice výrazně slabší verzí konzole Series X s jen třetinou výkonu GPU, menším SSD, slabším CPU a nižší kapacitou paměti GDDR6. A krom toho také postrádá optickou mechaniku.

Sony tak zcela jasně cílí na zákazníky, kteří už nemají zájem o krabicové verze her s fyzickými nosiči a dá se říci, že pokud by šlo o PC hráče, nemohlo by narazit, neboť ti jsou už dávno vychování Steamem a spol. Uvidíme ale, jak tomu bude u konzolistů. Microsoft zase sází na to, že ne každý bude mít zájem o hraní ve 4K a že mnozí zvolí slabší a výrazně levnější verzi konzole pro hraní spíše v 1080p.

A kdy mají nové PS5 přijít na trh? První zákazníci se dočkají již dva dny po uvedení nových Xbox, čili 12. listopadu, ale to platí pouze pro USA, Kanadu, Mexiko, Japonsko, Austrálii, Nový Zéland a Jižní Koreu. Zbytek světa se dočká 19. listopadu.





