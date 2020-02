Sony se má potýkat s výrobní cenou připravované PS5

Sony zatím mluvilo o své PlayStation 5 spíše obecně a my dosud přesně nevíme, jakým hardwarem bude vybavena a nemůžeme si udělat obrázek o tom, na kolik by mohl přijít. Víme o tom, že bude založena na procesorové architektuře Zen a grafické Navi, podporovat bude ray tracing a dekódování videa v 8K. Pochopitelně se svým hrubým výkonem nevyrovná hi-end herním PC a přinejlepším bude mít výkon jako mainstream, jinak by nemohlo jít o produkt za několik set dolarů. Ostatně zákazníci očekávají přibližně stejnou sumu, za niž kupovali i PS4, čili cca 400 USD. Na druhou stranu, PS3 přišla v základní verzi rovnou na 500 USD a Xbox One X stál také 500 USD, takže s jistým rozpětím se dá počítat.

Dle serveru Engadget a zprávě od Bloomberg můžeme ale očekávat spíše 470 USD s tím, že náklady na výrobu jednoho kusu přijdou firmu Sony cca na 450 USD. To zcela nepřekvapivě značí jen mizivou marži, a to s tím, že s vysokou marží asi nemůže počítat ani firma AMD, která dodá potřebná APU. Příjmy z prodeje konzolí ale pochopitelně nejsou vše a Sony bude počítat spíše s tím, že ta poslouží jako zdroj dalších příjmů. O to důležitější bude jich prodat co nejvíce, aby vznikla i velká základna zákazníků ochotných dále utrácet, ale to je obvyklý scénář.

Nízká marže ale znamená i to, že Sony se může velice snadno dostat do minusu, kdy bude výrobu konzolí ještě dotovat, takže právě proto mají ohledně ceny panovat obavy. Půjde především o ceny pamětí DRAM a NAND Flash, jež mají dle prognóz letos růst, i když s ohledem na šířící se koronavirus to už není tak jisté. Nicméně Sony se dle Engadget aktuálně velice snaží o zajištění dodávek pamětí v dostatečné kvantitě a samozřejmě i za vhodné ceny.

Očekávat také můžeme to, že nová konzole bude vyžadovat silnější chlazení, na což ukazuje už její design. Nahoře je ale uveden pouze renderovaný snímek, ale tomu, co vidíme, by se finální verze měla alespoň podobat.

Nakonec je také jasné, že cenu nových konzolí výrobci stanoví až jako jednu z posledních věcí před konečným představením a vypuštěním na trh. Do té doby nebude jisté nic.

