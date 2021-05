Sony si pro PC připravuje konverzi dalšího hitu, Uncharted 4

Jako by Sony bojovalo s Microsoftem o potenciální zákazníky z řad PC hráčů, a to pomocí svých exkluzivit přichystaných původně pouze pro PlayStation. Dobře víme o tom, že Microsoft se snaží světy Windows PC a Xboxu propojit a vytvořit víceméně jednotnou herní platformu. Pak má smysl, aby se Sony zase snažilo lákat PC hráče do svých řad, k čemuž je ostatně právě nyní vhodná doba. Nové konzole PlayStation sice stále nejsou pořádně k dostání a pokud jsou, pak za vyšší než obvyklou cenu. Ale i cca 22 tisíc korun za PlayStation 5 je mnohem přívětivější cena než za herní PC, které poskytne srovnatelný výkon, nehledě na snahy o upgrade koupí samostatné grafické karty.

Sony už dříve vypustilo v PC verzi třeba hru Horizon: Zero Dawn, nedávno dorazil také titul Days Gone a nyní se dozvídáme, že se chystá také PC verze Uncharted 4.

Z prezentace se přitom dozvídáme, že cílem firmy Sony je v tomto případě přitáhnout nové zákazníky a také zasáhnout nové trhy, kde se platforma PlayStation zatím moc neusídlila. Vidíme tam přitom vlajky Číny, Ruska a Indie, přičemž především v Číně mezi hráči vládne platforma PC (pokud nepočítáme mobilní platformy), takže záměr firmy Sony je jasný.



Otázka je, kdy hra Uncharted 4: A Thief's End dorazí v PC verzi na trh. Počkáme si tak ještě na oficiální potvrzení firmy Sony, které by po tomto úniku mohlo přijít brzy. Otázka je, jak dlouho se na této konverzi pracuje, přičemž ta by mohla být už za dveřmi, ostatně jde již o pět let starou hru ze žánru akčních adventur. Užijeme si tak dost skákání a zkoumání stejně jako střílení, a to z pohledu třetí osoby, čili jde v podstatě o Tomb Raider s mužem v hlavní roli.

