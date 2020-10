Sony Spatial Reality Display: "magické" okno do 3D světa

Sledování obrazu na Sony Spatial Reality Display (SR Display) vypadá opravdu zajímavě. Téměř jako by šlo o okno do virtuálního 3D světa, stačí změnit úhel pohledu na displej samotný a ten nám ukáže zobrazený předmět z odlišného úhlu. Podobný efekt známe i z holografických samolepek, ovšem zde jde o něco zcela jiného, než je střídání dvou obrázků dle toho, z jakého úhlu se na ně koukáme.

Důležitou nápovědu nám poskytne informace, že nové displeje Sony využívají firemní technologii Eye-Sensing Light Field Display (ELFD). Někdo už by mohl mít jasno, ovšem je důležité vědět, že výsledný obraz se nezobrazuje jako plochý. Je tu i 3D vjem a ve skutečnosti se uplatní hned tři technologie.

Je to jednak High-speed Vision Sensor, čili čidlo nebo kamera sledující přesnou pozici očí pozorovatele v prostoru před displejem. To poskytuje důležitá data, na jejichž základě se displej přizpůsobí. Jde jednak o Real-time Rendering Algorithm, který se stará o samotné zobrazení stereoskopického snímku v reálném čase, který se mění právě na základě úhlu pohledu pozorovatele. Nakonec tu jsou Micro Optical Lens, čili celé pole malých čoček na 15,6" displeji, které mají za úkol rozdělit obraz pro pravé a levé oko, a tedy zajistit 3D vjem. Více se zatím nedozvíme.

Díky přiloženému videu se ale můžeme podívat na to, co lze od displeje očekávat. Není to pochopitelně zařízení, které by dokázalo dnes nahradit řádný pracovní monitor. Jde spíše o pomůcku pro designéry, aby se podívali na to, jak bude jejich vůz, hodinky či jiný produkt vypadat v reálném světě. Žádné video nám ale pochopitelně nezprostředkuje úplný zážitek ze sledování obrazu na Spatial Reality Display.

Z popisu funkce je jasné, že obraz může najednou sledovat pouze jeden člověk, a další specifikace říkají, že by se měl pohybovat ve vzdálenosti 30 až 75 cm před displejem a pozorovací úhly při tom nemohou překročit 20 ° nahoru, 40 ° dolů a po 25 ° do stran. Samotný displej přitom nabízí rozlišení 3840 x 2160, kontrast 1400:1, jas 500 nitů a pokrytí prostoru Adobe RGB ze 100 procent. Má také tři reproduktory s výkonem celkem 5,5 W, vstup HDMI a vystačí si s 12V/2A napájením.

Cena však dosáhne 5.000 dolarů s dostupností od příštího měsíce.



