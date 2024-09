Sony State of Play 2024/09: přehled všech trailerů

​

Jednotlivé trailery budou seřazené podle subjektivně vnímaného významu jednotlivých oznámení. Na celou prezentaci v jednom kuse se můžete podívat zde:

Ghost of Yötei

Největšího oznámení jsme se dočkali až na konci prezentace, kdy se objevil trailer na hru Ghost of Yötei od vývojářů Sucker Punch, která vyjde v roce 2025 coby pokračování jejich předchozího mimořádně úspěšného titulu Ghost of Tsushima vydaného na PS4 v roce 2020, na PS5 v roce 2021 a na PC až letos 16. května. Namísto mužské postavy, samuraje jménem Jin Sakai, budeme tentokrát ovládat ženskou postavu jménem Atsu a děj se bude odehrávat v roce 1603, což znamená více než 300 let po událostech v Ghost of Tsushima.





Hell is Us Akční soulslike adventura z pohledu 3. osoby od vývojářů z Rogue Factory, u které nebudeme mít k dispozici množství všemožných ukazatelů v rámci uživatelského rozhraní nebo podrobné mapy, ale vše bude třeba pozorně prozkoumávat a zjišťovat možnosti interakce. Hra vyjde na PS5 v roce 2025.







Alan Wake 2 - The Lake House První trailer na již dříve oznámené druhé obsahové rozšíření do hry Alan Wake 2 od Remedy Entertainment s názvem The Lake House, v kterém zavítáme do nové lokality a budeme v roli agentky FBC jménem Kiran Estevez prožívat nový příběh odehrávající se paralelně s událostmi v hlavní hře. K vydání dojde v říjnu 2024, konkrétní den zatím nebyl upřesněn.



Horizon Zero Dawn Remastered Poměrně překvapivě byl oznámen remaster této hry z roku 2017 pro PS5 a PC, která sice po grafické stránce vypadá na PC stále velmi dobře i dnes, nicméně u verze pro konzole půjde o výraznější posun kupředu. Remasterovaná verze by měla vizuál prvního dílu povznést na grafickou úroveň druhého dílu Horizon Forbidden West. Nepůjde ale jen o vylepšení grafiky v kontextu úrovně detailů a efektů, protože kromě toho nabídne i více než 10 hodin nově nadabovaných dialogů a vytvořených animací pomocí technologie motion capture pro dosažení co nejvíce realisticky vypadajících konverzací. O vytvoření remasteru se jako obvykle u first party her od Sony postaralo studio Nixxes. K vydání dojde 31. října 2024. Majitelé původní verze hry (na PC i na PS) by měli mít po vydání možnost upgradu na remaster za $10. Stojí za zmínku, že den před oznámením remasteru Sony ve svém obchodě pro elektronickou distribuci her pro PlayStation zvedla standardní cenu původní verze hry z $20 na $40, přičemž cena elektronické verze remasteru pro nové hráče (kteří si dosud původní verzi nepořídili) v něm byla stanovena na $50. LEGO Horizon Adventures Dále bylo oznámeno, že 14. listopadu 2024 vyjde již dříve oznámený titul LEGO Horizon Adventures.

Dragon Age: The Veilguard Byl zveřejněn nový gameplay trailer na připravovaný 4. díl série Dragon Age od vývojářů z Bioware s ukázkou souboje s drakem přímo z pohledu hráče. K vydání dojde 31. října 2024.

Metro Awakening

Dočkali jsme se i nového traileru na připravované pokračování v sérii Metro od vývojářů z Vertigo Games, které bude tentokrát určené pro virtuální realitu, konkrétně pro PS VR2, Meta Quest 2, Meta Quest 3, Steam VR a Viveport. Nově bylo oznámeno i datum vydání 7. listopadu 2024.



Astro Bot - zdarma nový obsah Tato hra vyšla sice teprve nedávno 6. září 2024, nicméně vzhledem k jejímu úspěchu jí byl věnován prostor hned na samotném začátku prezentace, kdy došlo k oznámení, že ještě do konce tohoto roku do hry přibude zdarma nový obsah, což bude zahrnovat i nové levely. Palworld pro PS5 Tato hra od vývojářů Pocketpair vyšla už 19. ledna 2024, ale až teď je nově k dispozici i na konzoli PS5.

ArcheAge Chronicles Pokračování akčního online RPG od korejských vývojářů z XLGames, které by mělo nabídnout především obří otevřený svět a různé funkce pro kooperaci. Bude možné např. utvářet vlastní komunity a stavět vlastní domy, které bude moci každý hráč uzpůsobovat podle sebe a ukazovat v nich ostatním i své získané achievementy. K vydání dojde v roce 2025.



Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Došlo i k oznámení remasterovaných verzí této dvojice her, které vyšly původně v letech 1999 a 2001. Po 25 letech tak budeme moci opět v roli Raziela prožívat jeho dobrodružství a působivé rozhovory s Kainem, tentokrát ve vylepšeném vizuálu, přičemž bude k dispozici funkce pro realtime změnu mezi remasterovou a původní grafikou. K vydání dojde 10. prosince 2024 na PS4, PS5 a na Steamu pro PC, kde je už možné předobjednání za 26,09 €.

TMNT: Shredder's Revenge - Radical Reptiles Radical Reptiles je obsahové rozšíření této akční hry typu Beat 'em up (brawler) od vývojářů z Tribute Games, jež přináší 2 nové hratelné postavy. Ke čtveřici zmutovaných želvích ninjů se tak přidali i zmutovaní ještěři Mona Lisa a Mondo Gecko. K vydání tohoto DLC došlo už v den prezentace na všechny platformy, pro které vyšla i původní hra (včetně PS4, PS5 a Steamu).

Towers of Aghasba Gameplay trailer na připravovanou hru s otevřeným světem, u které se v listopadu 2024 spustí na PS5 předběžný přístup. Jedná se o první titul od vývojářského studia Dreamlit. Dynasty Warriors Origins 21. ledna 2025 vyjde tento nový díl v sérii Dynasty Warriors, jejíž první díl vyšel už v roce 1997. Půjde o hru typu hack & slash od japonského vývojářského studia Omega Force, jež patří vydavateli Koei Tecmo. Monster Hunter Wilds Objevil se i nový trailer na očekávaný titul Monster Hunter Wilds od Capcomu, který vyjde 28. února 2025.



Stellar Blade - vylepšení a DLC Dočkali jsme se i oznámení novinek týkajících se hry Stellar Blade včetně připravovaného obsahového rozšíření, které prolne svět této hry s tím ze hry NieR: Automata. Sonic X Shadow Generations Tento titul vyjde 25. října 2024 a bude obsahovat remaster dřívější hry Sonic Generations z roku 2011 a také novou hru Shadow Generations. A teď došlo k novému oznámení, že součástí Digital Deluxe Edition bude i DLC Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack, v kterém se o dabing postavy Shadow postaral herec Keanu Reeves a k jejímuž vydání dojde 12. prosince 2024. Jde o DLC v návaznosti na film Sonic the Hedgehog 3, jenž bude mít premiéru 20. prosince 2024.

Fantasian Neo Dimension

Jedná se o nový RPG titul od Hironobu Sakaguchi, což je tvůrce mimořádně úspěšné herní série Final Fantasy. Datum vydání na PS4 a PS5 bylo stanoveno na 5. prosince 2024. The Midnight Walk Fantasy adventura od vývojářského studia MoonHood, u jejíž tvorby byla využita technologie 3D skenování postaviček z jílu. Hra vyjde v létě 2025 na PS5 a PS VR2.

Hitman World of Assassination - PS VR2 Pro majitele headsetu PS VR2 a příznivce série Hitman vyjde letos v prosinci VR verze, v které budou moci znovu navštívit 21 lokalit a scénářů, s nimiž jsme už měli možnost se seznámit v trilogii World of Assassination. Mimochodem, už 5. září 2024 vyšla VR verze pro headsety Meta Quest 3 a Meta Quest 3S.

Lunar Remastered Collection

Po 25 letech se na PlayStation vrací tato JRPG série z prvního PlayStationu v podobě remasterovaných verzí titulů Lunar: Silver Story Complete a Lunar 2: Eternal Blue Complete. Hry nabídnou nejen vylepšený vizuál s podporou širokoúhlých rozlišení a audio, ale i některá vylepšení typu "Quality of Life". Lunar Remastered Collection vyjde na konzole PS4 a PS5 na jaře 2025.

Fear the Spotlight

22. října 2024 vyjde na konzole PS4 a PS5 tento survival horor, který vyšel už 15. září na Steamu pro PC.