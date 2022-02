Sony ukázalo nový VR headset pro PlayStation 5: 4K s HDR

Už to téměř vypadalo, jako by Sony na vývoj nového VR headsetu rezignovalo, aby původní PS VR zůstal prvním i posledním v řadě. Ovšem právě nyní jsou VR/AR headsety velice aktuální i díky snahám (bývalého) Facebooku o zřízení tzv. metaverse, takže ani není divu, že PlayStation VR2 nakonec přece jen dorazí. Dočkáme se jej cca pět let po původní verzi.





Sony PlayStation VR2 nabídne nové funkce jako haptickou odezvu, sledování pohybů očí a také 4K HDR obraz se 110° úhlem pohledu a obnovovací frekvencí 90 až 120 Hz. To je skutečně na míle vzdáleno původnímu hardwaru a možnostem PS VR. Ovšem ani PS5 nebude mít výkon na to, aby rozhýbala obraz ve 4K na tak vysoké snímkovací frekvenci, ale právě k tomuto účelu poslouží technologie pro sledování pohybu očí. Využije se tu totiž tzv. foveated rendering, čili technika, která bude ve vysokém rozlišení renderovat jen tu část obrazu, na kterou jsou upřeny naše oči a zbytek může být postupně v nižším a nižším rozlišení, jak ukazuje následující příklad.

Pro propojení s konzolí nám přitom postačí pouze jeden kabel USB C, o němž dobře víme, že pohodlně zvládne i napájení. Celý headset také má být subtilnější i lehčí než stará verze, přičemž Sony zdůrazňuje, že při jeho vývoji velice dbala na ergonomii, čili prostě na pohodlí uživatele. To zahrnovalo i pečlivé vyvážení hmotnosti headsetu a využití polstrované obruče, která bude obepínat celou hlavu.

Dále si můžeme prohlédnout také nové ovladače s joystickovými páčkami a tlačítky, ovšem to je zatím vše, co se dozvídáme. Ohlášeno nebylo ani datum nástupu na trh stejně jako cena, která v případě původního PS VR byla stanovena na 349 USD. Dnešní headsety mají přitom široký cenový rozptyl od pár set dolarů, přičemž Index od Valve stojí 999 USD. Můžeme tak jen hádat, za kolik přijde PS VR2, ale těžko to bude (výrazně) vyšší cena, než na jakou přijde samotná moderní konzole.

