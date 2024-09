Sony uvedlo herní monitory Inzone M10S a M9 II

Společnost Sony si sice běžně nespojujeme s herními monitory, nicméně už nějakou dobu má v nabídce monitory řady Inzone. Ta se nyní rozšiřuje o dva nové modely. Jako první tu máme Inzone M10S, který se vyznačuje 27" obrazovkou OLED (MLA od LG Display s vylepšeným chlazením) s rozlišením 2560×1440 pixelů a výrazně nadprůměrnou obnovovací frekvencí 480 Hz (nechybí ani VRR jako např. G-Sync Compatible, a to už od frekvence 24 Hz). Tento monitor se také chlubí velmi krátkými odezvami 0,03 ms, nicméně jeho maximální celoplošný jas je jen 275 nitů, špičkově ale zvládá až 1300 nitů a podporuje DisplayHDR True Black 400.

Podporuje 10bitové barvy a pokrývá 98,5 % barevného prostoru DCI-P3. Nový stojan podporuje 120mm výškové nastavení, náklon od -5° do +25°, do stran pak dokonce o +/-180°. Jeho typická spotřeba v režimu ECO činí 23,1 W, maximálně je to 120 W, ale to patrně zahrnuje i využití portů USB. Máme tu porty HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, ten má max, podporu pro UHBR10, dále se zde nachází 3,5mm audio jack. Cena byla stanovena na 1099,99 USD.



Druhým monitorem je Inzone M9 II. I v tomto případě jde o 27" displej, tentokrát jde ale o panel typu IPS. Má také vyšší rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů), ale rovněž nižší obnovovací frekvenci 160 Hz. Dosahuje výrazně vyššího maximálního jasu 750 nitů a dostává tak certifikaci DisplayHDR 600. Jeho odezvy jsou 1 ms. Najdeme tu porty HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, port USB-B i USB-C, nechybí ani audio jack. Dále tu máme dva 2W reproduktory pro základní ozvučení. Tento monitor je o něco levnější a vyjde na 799,99 USD.