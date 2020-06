Sony ve čtvrtek odhalí PS5, chystá i exkluzivní tituly pouze pro ni

Sony se tak 4. června ve 22:00 našeho času chystá odhalit "budoucnost hraní", kterou tak máme mít spojenou s konzolí PlayStation 5. Ta se bude snažit navázat na úspěch dnes stále ještě aktuální konzole PlayStation 4 (Pro), ovšem už nyní je jasné, že bude mít oproti novému Xboxu těžší výchozí pozici. Karta se totiž obrací a zatímco PlayStation 4 byla oproti Xbox One výrazně levnější, nyní má být nová konzole od Sony naopak dražší. To se ovšem ještě musí potvrdit a zatím se dozvídáme jen přibližné cifry, respektive to, že cena Xbox Series X se má pohybovat pod 500 dolary a cena PlayStation 5 naopak nad touto hranicí.

CEO Jim Ryan už sám potvrdil , že nová PlayStation 5 nebude levná, i když to samozřejmě podal náležitě opatrně a diplomaticky. Konkrétně uvedl, že jeho cílem je nabídnout nejvyšší možnou hodnotu, což ovšem automaticky neznamená nejnižší cenu.

A pod onu "hodnotu" pak Jim Ryan počítá "kombinaci řady věcí" a v dané oblasti především hry, což konkrétněji znamená počet her, jejich "hloubku" a "rozsah", kvalitu či cenu. To vše dohromady s hardwarem pak tvoří výslednou platformu.

Vedle toho tu máme ještě jednu informaci týkající se her pro PS5, dle níž si Sony chystá také exkluzivity, které nebude možné spustit na starších konzolích. Lze si představit, že za tím bude stát hardwarová náročnost (i na propustnost SSD v PS5) a pokud ano, mohly by být dané tituly k dispozici i pro silnější PC, ale jak známe Sony, počítat s tím spíše nelze. Jde také o odlišný přístup oproti Microsoftu, který se chystá naopak podporovat starší konzole, alespoň v prvních letech cyklu nové generace.

Sony ale hodlá více využívat možností nové konzole a aktualizovaného ovladače DualSense a opět Jim Ryan uvedl, že se objeví hry, které si budeme moci vychutnat pouze na PS5. Svůj smysl mají oba přístupy, přičemž Sony i Microsoft jistě moc dobře ví, že se nemohou zavděčit všem. V případě Microsoftu mohou být naštvaní ti zákazníci, kteří se těšili na novou generaci a očekávali hry, jejichž technické provedení nebude brzděno zpětnou kompatibilitou. A naopak cestu firmy Sony nemusí ocenit ti, kteří nehodlají v dohledné době kupovat PS5, aby měli možnost si zahrát veškeré novinky.

I to tak bude vedle ceny nových konzolí ovlivňovat úspěch příští generace.

