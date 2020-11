Sony vstoupí na trh s drony: zakládá značku Airpeak

Na trhu s drony je mnoho značek a nyní se přidává další. Půjde o společnost Sony, která chce pod značkou Airpeak přijít se svými drony. Ty chce dodávat nejrůznějším tvůrcům, ale nechce se vyhýbat ani průmyslovému nasazení. Zakládat si chce na bezpečnosti a spolehlivosti i v nejnáročnějším nasazení.

Prozatím hledá vazbu od různých tvůrců a uživatelů dronů, aby mohla přijít s co nejlepšími výrobky. Zpráva však není příliš překvapivá, protože počátkem letošního roku se objevily patentové nákresy dronů od Sony, na kterých by mohly být založeny nové produkty firmy. Projekt by se měl rozběhnout na jaře příštího roku, nicméně prozatím o něm nevíme více dalších podrobností. Sony jen zveřejnilo dosti abstraktní teaser.

