Sony zveřejnilo poslední detaily o PlayStationu 5 před uvedením na trh

PlayStation 5 vstoupí do amerických obchodů již za dva dny. Sony proto na svém blogu zveřejnilo FAQ – seznam častých otázek a odpovědí, které se týkají dlouho očekávané herní konzole. V některých odpovědích výrobce potvrdil, o čem se v souvislosti s PS5 spekulovalo, ale zatím jsme to neměli potvrzeno černé na bílém. Vybrali jsme některé informace, které by vás mohly zajímat.





Druhý život pro PlayStation 4





Velká část zájemců o PS5 přejde na novou generace konzole z PS4. Starší model nejspíš plánují prodat, nebo se jej zbavit jiným způsobem. Sony ovšem přináší ještě jedno možné využití pro PS4. Aktualizovaná funkce Remote Play, která dosud umožňovala přístup k PS4 z počítače nebo mobilního zařízení, nyní nabízí přístup k jiným konzolím z vaší PS4. Nabízí se tedy možnost streamovat hry z PS5 do PS4 v rozlišení Full HD. Novou konzoli si můžete umístit do obýváku, zatímco starší přesunete do ložnice nebo dětského pokoje. PS4 k tomuto účelu vlastně ani nepotřebujete, neboť streamování her z PS5 podporuje i aplikace Remote Play pro další platformy včetně Windows, Androidu a iOS.





Z externího disku jen některé hry

Sony upozornilo, že hry vytvořené pro PS5 lze spouštět pouze z interního úložiště. Nebude tedy možné šetřit místo tak, že k PS5 připojíte externí disk s hrami. Budoucí aktualizace firmwaru by měla umožnit hry pro PS5 alespoň ukládat na externí disk. To ovšem neplatí pro hry z PS4, které bude možné hned od začátku ukládat i hrát z kompatibilního úložiště připojeného přes USB. Nadále platí, že možnost upgradu interní jednotky M.2 SSD bude dostupná až později . Sony teprve zveřejní minimální specifikace pro SSD, proto důrazně doporučuje uživatelům s nákupem vyčkat.





8K až později, o Dolby Vision ani slovo

PlayStation 5 bude sice možné hned od počátku připojit k 8K displeji, ale nativní výstup v tomto rozlišení začne konzole podporovat až později po aktualizaci. Vzhledem k tomu, že levnější 8K TV se na trhu teprve začínají objevovat, by to nemusel být zase takový problém. FAQ potvrzují podporu HDR10, ale vůbec se nezmiňují o Dolby Vision ani HDR10+ . Marně byste hledali také podporu prostorových formátů zvuku DTS:X a Dolby Atmos. Na druhou stranu Sony přidá vlastní engine Tempest 3D AudioTech, který přidá efekt prostoru i hrám s jednokanálovým zvukem.

Další střípky o PlayStationu 5

Sony zatím přímo nepotvrdilo, že by konzoli plánovalo i v jiných barevných variantách. Ovladače DualSense ovšem budou později dostupné v dalších provedeních.

Hry pro PS5 nebudou mít žádná regionální omezení.

Dema a bety her pro PS4 nebudou většinou fungovat na PS5.

PS5 automaticky nahrává posledních 60 minut hry v 1080p. Záznam ve 4K lze aktivovat ručně.

PS5 podporuje klávesnici i myš, ale záleží na vývojáři hry, zda tuto možnost ovládání povolí ve svém titulu.

Vývojář může ve svých hrách povolit či zakázat přenos uloženého herního postupu při přechodu z PS4 na PS5.

PS5 nebude podporovat 3D filmy na Blu-ray discích.

Operační systém v PS5 neobsahuje samostatný internetový prohlížeč. Zpočátku nebudou dostupné složky ani motivy pro změnu vzhledu.

