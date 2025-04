SorbiForce uvádí uhlíkové akumulátory bez lithia z odpadu, začne s 60-150 kWh

Startup SorbiForce z Arizony je další firmou, která slibuje zajímavé akumulátory budoucnosti. Mají být totiž bez jakýchkoli kovů, co se týče systému ukládání samotné energie. Zatímco dnešní akumulátory mají obvykle grafitovou anodu, tedy z uhlíku, a nové varianty to v Li-Ion chtějí nahradit čistě lithiovou kovovou anodou, zde se šlo opačnou cestou a uhlíková je i katoda. Akumulátor má využívat nadbytku biologického odpadu, kterého se ročně vyprodukuje 2,1 miliardy tun. Ten může mít svou hodnotu, který se zde má využít. Ve výsledku se mají baterie skládat jen z uhlíku, vody a solí. A když skončí jejich životnost, vnitřek se prý může vyhodit ke klasickému biologickému odpadu, ze kterého vzešel. Dokonce se prý mohou použít jako hnojivo.

Akumulátory mají mít životnost 6000 cyklů a okolo 30 let. Nejsou toxické, nehoří, pochopitelně ale mají nějaké to “ale”. Tím je asi nepřekvapivě nízká energetická hustota, tu ale firma přímo neuvádí. Nejprve se má začít s 60kWh a 150kWh bateriemi, nicméně firma představuje na svých stránkách také velká úložiště pro průmysl a zálohování, přičemž tady už nějaké ty hodnoty hustot můžeme získat. Obří kontejner o rozměrech 6,1x2,6x2,4 metrů váží 18,9 tuny a pojme jen 0,5 až 0,7 MWh (tedy 500 až 700 kWh). Tolik zvládnou i akumulátory v elektrických tahačích, kde však váží podstatně méně (např. 621kWh akumulátor v Mercedesu eActros má “jen” 4,5 tuny). To znamená, že se tu bavíme o energetické hustotě pouhých 26 až 37 Wh/kg. Zde ale připomeňme, že toto je systémová hustota, ne samotných článků, ta bude pochopitelně mnohem vyšší.

Maximální výkon může být dle konfigurace 120 kW až 1 MW. Pokud jde o napětí, baterie může být na síti s až 120 kV. S baterií se nepočítá v elektromobilitě, max. tak u autobusů nabíjených po každé jízdě (tam se dnes používají Li-Ion LTO s asi docela podobnou hustotou), vyrovnávacích baterií u nabíječek pro EV, větrných i solárních farem, vodních i jiných dalších elektráren, domácností i u kanceláří. Pochopitelně jde o start-up, takže je velkou otázkou, nakolik jsou tyto hodnoty a vlastnosti ve skutečnosti reálné, také je velkým otazníkem, zda se její produkty vůbec někdy objeví na trhu.