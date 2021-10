Soukromá vesmírná stanice Starlab se chystá na rok 2027

Starlab představuje partnerský projekt firem Voyager Space, Nanoracks a Lockheed Martin, které společně ohlásily, že chtějí mít svou stanici v provozu do roku 2027 a ta bude využita čistě pro komerční účely. Už dle jejího názvu je ale zřejmé, že nepůjde především o jakýsi vesmírný hotel, z nějž se budou miliardáři kochat pohledem na Zemi. To je v plánu také, ovšem půjde i o místo pro výzkum, a to biologický, fyzický i materiálový.

Středobodem základu stanice Starlab bude nafukovací modul, v němž bude k dispozici prostor 340 kubických metrů, přičemž ten dodá Lockheed Martin. Firmy ale ještě nejsou připraveny ukázat o moc více než exteriér stanice, respektive renderované video s jejím průletem. Je tak zřejmé, že se ani nemusíme dívat na finální verzi designu této stanice, ale na ní lze vidět jakýsi servisní modul, z nějž vycházejí čtyři velké panely. Dle jejich natočení půjde o dva solární panely a dva chladicí a pak se tu ukazuje ještě robotická ruka.

Starlab by ale měla časem nahradit i samotnou Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), a to už jen díky tomu prostému faktu, že ISS by měla do konce tohoto desetiletí ukončit svůj provoz, ale to se teprve ukáže. Její provoz ale přijde na cca 4 miliardy dolarů ročně a je otázka, zda je agentury budou ochotny platit, když pozornost NASA se přesune mnohem výš a dál a budou tu komerční a modernější alternativy.

Ostatně i Phil McAlister (Director of commercial spaceflight, NASA) tvrdí , že výzkumníci ani nebudou potřebovat nic tak rozlehlého a komplexního jako ISS, čili že si vystačí s prostorem na Starlab, ostatně 340 kubických metrů není zrovna málo. Do nich by se měly vejít různé laboratoře, ubytovací prostory, zkrátka vše potřebné. Nafukovací obytné jádro stanice zvané George Washington Carver Science Park bude přitom rozděleno na čtyři sekce, a sice biologickou laboratoř, fyzickou a materiálovou laboratoř, univerzální "dílnu" plus místo pro pěstování rostlin.

Starlab bude mít k dispozici 60 kW energie ze solárních panelů a nákladovou kapacitu 22 kubických metrů, která je už srovnatelná s ISS.

