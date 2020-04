SpaceX otestuje systém VisorSat pro zneviditelnění satelitů Starlink

SpaceX chce otestovat svůj systém zvaný VisorSat, který má za úkol odstínit satelity Starlink tak, aby pokud možno zmizely z noční oblohy, a to samozřejmě jen pro oči a objektivy pozorovatelů. Klíčem je tak zajistit to, aby přestaly odrážet sluneční světlo dolů na potemnělou Zemi, protože pak se stávají nejen zajímavým fenoménem na obloze, ale i velkou překážkou pro pozorování oblohy. Při tom se často používají dlouhé expozice, kvůli nimž mohou astronomové získat snímek plný čar, jako je třeba tento:

Čili co slibuje nové řešení firmy SpaceX zvané VisorSat? Mohlo by se zdát, že s ním firma přichází už pozdě, když už má na orbitě více než čtyři sta satelitů Starlink, ale plánuje jich vyslat ještě mnohonásobně víc, takže i toto řešení za pochodu má velký smysl.

VisorSat využije prostý systém stavitelných stínítek, která budou orientována tak, aby zastínila vysoce odrazivé antény. Dle Elona Muska by jen to mělo stačit k tomu, aby byly Starlink pro pouhé oko neviditelné a minimalizoval se dopad na astronomii.

Dále se i změní orientace satelitů, které právě putují po vypuštění z rakety Falcon 9 na vyšší oběžnou dráhu, neboť právě v té době jsou nejlépe viditelné.

Dříve také firma SpaceX experimentovala se speciálními protiodrazivými nátěry, ovšem VisorSat bude dle Elona Muska mnohem efektivnější. SpaceX tento systém otestuje už v rámci příští várky 60 satelitů Starlink, čili nejspíše už v horizontu jednoho týdne, protože start je v této době plánován na 7. května.

Velice brzy se tak ukáže, jak dobře bude VisorSat fungovat a pokud se osvědčí, využit bude už na všech budoucích satelitech Starlink. A co ty čtyři stovky, které už na oběžné dráze jsou? V jejich případě se bude muset počkat na to, až doslouží a sestoupí do atmosféry, ovšem vzhledem k předpokládané životnosti tří až čtyř let to nebude dlouhé čekání. Tedy za předpokladu, že satelity budou schopny se pomocí svého iontového pohonu navést na sestup, jinak to může trvat déle.

Ceny souvisejících / podobných produktů: