SpaceX představuje loď Dragon XL pro cesty k Měsíci

Jde tak o program Artemis, který si SpaceX nechce nechat ujít, aby v něm sloužila v podstatě stejně jako při obsluze stanice ISS. Tu její lodi Dragon zásobují už několik let a brzy by měly začít i s dopravou astronautů. Označení nových lodí Dragon XL také napovídá, že půjde o větší lodi vycházející z dnešních Dragonů a bylo zřejmé, že Falcony 9 nebudou stačit na to, aby takový náklad dopravily až na Měsíc, respektive na jeho oběžnou dráhu.





Krátce poté, co začaly létat první rakety Falcon Heavy, začala společnost SpaceX už s velkým nasazením vyvíjet nové lodi Starship a příslušné nosiče, zatímco samotné Falcon Heavy mělo čekat jen několik startů. To se ale nyní mění, pokud mají Dragon XL zásobovat plánovanou Lunar Station.

SpaceX zatím zveřejnila jen jeden obrázek Dragonu XL odpojujícího se od rakety nad Zemí s Měsícem v pozadí. Dle SpaceX k němu bude loď schopna vozit přes pět tun zásob (v tlakovaném i netlakovaném prostoru), což se blíží zátěži, kterou Dragony vozí nebo jsou schopny vozit na ISS, a sice šest tun. Dragon XL by ale měl být výrazně rozměrnější už jen kvůli tomu, že bude potřebovat mnohem více paliva pro své vlastní potřeby.

Mluví se přitom výhradně o zásobách, přičemž dopravu lidí si chce zajistit sama NASA pomocí lodí Orion a raket SLS. Pro Dragon XL také půjde o dlouhé mise trvající mezi šesti měsíci a celým rokem, než se loď od Měsíce vrátí zpět.

To všechno je ale ještě daleko, nejdříve se musí položit samotné základy budoucí měsíční stanice, což bude nejdříve modul Power and Propulsion Element (PPE) od Maxar Technologies poskytující energii a možnost manévrování a k němu bude jako první připojen Habitation and Logistics Outpost (HALO) od Northrop Grumman. Oba přitom mají k Měsíci vynést komerční rakety a uplatnit by se měl právě i Falcon Heavy. Další moduly budou následovat a jak je vidět z konceptu, zdaleka nepůjde jen o práci NASA a amerických firem. Důležitou roli bude mít také evropská ESA, japonská JAXA a pak i ruský Roskosmos a kanadská CSA ASC.

Ceny souvisejících / podobných produktů: