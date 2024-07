SpaceX uvedlo kompaktní Starlink Mini s rozměry malého notebooku

SpaceX Elona Muska přichází s dalším rozšířením nabídky svého satelitního připojení Starlink. Pro ty, kteří potřebují připojení na cestách a uvítají každý ušetřený gram, je tu nově Starlink Mini. Zatímco běžný přijímač pro Starlink má rozměry 594×383×39,7 mm a je tedy plochou podobný papíru A2, nemluvě o hmotnosti 2,9 kg (se stojanem 3,2 kg), Starlink Mini má míry 298,5×259×38,5 mm, což je jen o trochu větší než papír A4 nebo zhruba na úrovni 13" notebooku (asi 2-3 takových ultrabooků na sobě). Hmotnost ale klesla na pouhých 1,1 kg, resp. 1,16 kg se stojanem nebo 1,53 kg včetně stojanu i 15m napájecího kabelu. Napájecí zdroj o rozměrech 91×44×51 mm má dalších 0,2 kg.



Přijímač si bere zhruba 25-40 W, vyžaduje tak alespoň 100W PD napájení. Má integrovaný Wi-Fi router 802.11ac (Wi-Fi 5 s 3×3 MU-MIMO), podporuje připojení až 128 zařízení. Mluví se nicméně o tom, že zvládat má přenosové rychlosti do 100 Mbps, takže při připojení tak velkého počtu zařízení bude internet opravdu velmi pomalý. Pokud jde o šifrování, specifikace zmiňují pouze dnes již nepříliš bezpečné WPA2 . Přijímač dokáže přijímat ze zorného pole 110°, zvládá pracovat v teplotách od -30 °C do +50 °C, má odolnost IP67, je tedy prachotěsný i vodotěsný (přežije ponoření do malé hloubky vody) a je schopen rozmrazit 2,5cm vrstvu sněhu za hodinu.