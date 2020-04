SpaceX vypustilo další kopu Starlinků, Musk už slibuje betaverzi služby

Přelet satelitů Starlink na nočním nebi skutečně nelze přehlédnout, jde o dlouhou šňůru jasných bodů. Budeme je moci pozorovat i dnes, pokud k tomu budou vhodné podmínky. Stačí se podívat na oblohu v čase 20:54 a sledovat, co přiletí od západu. Další příležitost bude už ve 22:15 a pak ráno ve 3:42.

SpaceX má aktuálně přitom na orbitě "jen" 415 satelitů Starlink, pokud odečteme ty, které již selhaly. Firma přitom již získala povolení jich vypustit na 12 tisíc a tím nechce končit (v plánu je až 40 tisíc), takže z toho je zřejmé, že je budeme moci pozorovat v podstatě neustále a noční nebe už nebude takové, jaké bývalo. Je ale otázka, jak se projeví slibovaná opatření firmy SpaceX, která mají zajistit, aby Starlink nesvítily tak jasně. Jde především o speciální nátěr, ale zatím to nevypadá, že by se mělo cokoliv výrazně změnit.

Nejde ovšem jen o "kosmetický" dopad na noční nebe, což je jistě označení, s nímž by astronomové zásadně nesouhlasili. Jde i o hrozbu pro veškerý vesmírný program, čili Kesslerův syndrom. Srážky satelitů mohou vytvořit neproniknutelnou stěnu trosek, která by byla schopna zničit velké procento raket mířících do vesmíru a dle mnohých jde o zcela reálný problém.

Ale zpět ke službě Starlink, která dle Muska může být zprovozněna po vypuštění 400 až 800 satelitů. Do tohoto intervalu se už SpaceX dostala a dle Muska by uzavřené betatestování mělo proběhnout v horizontu 3 měsíců a otevřené pak do 6 měsíců. Lze ale očekávat, že u nás to nebude.





Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020 Víme už také, že Starlink nějakým způsobem funguje již nyní, neboť Musk se před několika měsíci pochlubil tweetem, který byl zadán právě přes tuto síť. Ta bude vyžadovat pozemní uplinky, které pak budou zajišťovat konektivitu pro běžné uživatele, čili ti se sami nebudou připojovat přímo k satelitům. SpaceX již získala povolení od FCC zřídit v USA na milion takových stanic a potřebovat ho bude i v dalších zemích. Zdroj: Space

