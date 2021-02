SpaceX vypustilo prototyp Starship SN9, explodoval při přistání

Včera v noci tak letěl další prototyp lodi Starship, a to již SN9, který odstartoval před půl desátou našeho času, a to opět ze základny firmy SpaceX u Boca Chica v Texasu. SN9 byl 50 metrů vysoký prototyp, který dosáhl své plánované výšky 10 kilometrů a dle plánu dokázal sekvenčně povypínat tři své motory Raptor.

Šlo v podstatě o stejný test jako minule , přičemž v tomto případě se loď asi po pěti minutách letu otočila do horizontální polohy v nácviku sestupu skrz zemskou atmosféru. Svou polohu pak řídila pomocí svých stavitelných křidélek a postupně klesala skrz atmosféru. Po více než minutě pak klesla pod výšku 1,5 kilometru nad zemí, nastartovala dva ze svých tří Raptorů a ihned se otočila zpět do vertikální polohy, aby mohla přistát. Nicméně při tomto manévru se přetočila a v nakloněné poloze už nedokázala dostatečně zbrzdit svůj sestup, takže nakonec narazila do země a předvedla další neplánovanou rapidní demontáž.