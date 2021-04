SpaceX zašifrovala telemetrii Falconu 9, kvůli radioamaterům

SpaceX je jako společnost zabývající se vývojem a provozem vesmírných raket k veřejnosti neobyčejně vstřícná. Běžně živě streamuje nejen průběh svých již běžných misí, ale také své testy prototypů, ovšem pochopitelně se nechce s veřejností dělit o vše. Je tak zřejmé, že transparentní chování má v tomto případě své meze a půjde především o bezpečnost.

Bylo tak zřejmé, že pokud SpaceX nezakročí, tak se na web dostane mnohem více materiálu, než by sama firma kdy chtěla z letů Falconů 9 zveřejnit. A nešlo jen o to, ale i o zkušební lety prototypů Starship, na něž se další fanoušci po úspěšném "napíchnutí" na Falcon 9 zkusili zaměřit, ovšem to už byla data zašifrována a to samé opatření SpaceX zavedlo už v následujícím letu Falconu 9. Několik inženýrů firmy SpaceX pak na Twitteru dostatečně silně naznačilo, že to byla právě reakce na první úspěch radioamatérů, kteří se s ním pochlubili na Redditu a inspirovali tím další.