SpaceX zveřejnilo nové video, které rekapituluje let Starship SN8

Už 9. prosince proběhl v texaském středisku SpaceX v Boca Chica testovací let prototypu kosmické lodi Starship SN8 . Při letové zkoušce byl prototyp vynesen pomocí tří motorů Raptor do výšky 12,5 kilometrů, ale to nebylo vše. Důležité byly také manévry, které musela Starship SN8 provádět při následném sestupu. Součástí testu bylo také opětovné dosednutí prototypu na zem, při úplném konci se ale již motorům nepodařilo včas zbrzdit sestup a SN8 explodovala.