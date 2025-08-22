Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Procesory
AMD
AMD

Spálená CPU AMD jsou dle firmy dílem špatně nastavených BIOSů výrobci základních desek

Dnes, Milan Šurkala
AMD se opětovně vyjádřilo k problémům odpálených Ryzenů 9000. Dle něj za to mohou výrobci desek, ale paradoxně i jedna z výhod AMD, dlouhodobá podpora. 
Případy odpálených procesorů AMD Ryzen 9000 už počtem rostou pomaleji, zdroj problémů se už ale pravděpodobně našel. Poněvadž se většina případů stala na základních deskách ASRock, nejpravděpodobnějším zdrojem problémů je výrobce těchto desek. To sice narušuje fakt, že problémy se v omezené míře staly i na deskách jiných výrobců, zde je ale nutné říci, že některé případy se sem hází do jednoho pytle, ačkoli byly jejich projevy odlišné a jde patrně o jiný, spíše jen kusový problém. Zástupce AMD v rozhovoru pro web Quasarzone poodhalil další střípky z vyšetřování problému. 
 
Už v minulosti bylo řečeno, že za potíží je podle všeho nesprávné nastavení proudů v rámci technologie PBO, které byly nastaveny výše, než by dle specifikací AMD měly být. Nyní AMD opětovně říká, že zdrojem potíží je fakt, že výrobci plně nenásledovali hodnoty stanovené společností. Zajímavostí je ale také to, že AMD zhodnotilo svou dlouhodobou podporu jako něco, co přispělo k těmto potížím. Zatímco Intel mění patice jako ponožky a počet kombinací základních desek a procesorů je tak limitován, u AMD je flexibilita vyšší, a tak počet možných kombinací nastavení PBO spolu s různými možnými kombinacemi CPU a desek je větší, což může přispět k tomu, že je snazší dosáhnout takové, kde vznikne nějaký problém. To je dle AMD jedním z důvodů toho, že je problém tak rozšířený a mnohem komplexnější k vyřešení. Jako jednu z metod řešení doporučuje vždy aktualizovat na nejnovější BIOS základní desky, které by měly mít problematické hodnoty nastaveny dle specifikací AMD. 
 
Zdroj: wccftech.com

