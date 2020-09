Spatřen Intel Tiger Lake s GPU Xe přetaktovaným na 1650 MHz

Intel chystá nové procesory Tiger Lake, které přivedou na svět nové grafické čipy Intel Xe. Stát by se tak mělo už zítra. Nyní se objevuje benchmark, o jehož objevení se už tradičně postaral TUM_APISAK. V něm byl tento grafický čip spatřen s výrazným přetaktováním o 27 %. Toto GPU ve výchozím stavu běží na 1300 MHz a mělo by dosahovat výkonu zhruba na

Společnostchystá nové procesory, které přivedou na svět nové grafické čipy Intel Xe. Stát by se tak mělo už zítra. Nyní se objevuje benchmark, o jehož objevení se už tradičně postaral TUM_APISAK. V něm byl tento grafický čip spatřen s výrazným přetaktováním o 27 %. Toto GPU ve výchozím stavu běží na 1300 MHz a mělo by dosahovat výkonu zhruba na úrovni GeForce MX350 . Už víme, že v případě procesoru Core i7-1185G7 by GPU Xe mělo běžet dokonce na 1550 MHz . Ani to však nemusí být konečná.

Jak ukazují poslední záznamy nalezené na Internetu, GPU Intel Xe se v procesoru Core i5-1135G7 povedlo přetaktovat až na frekvenci 1650 MHz. To pochopitelně není standardní frekvence, nicméně takto přetaktované GPU by s 96 CU a 768 jádry už překonávalo výkony karet, jakými jsou např. GeForce GTX 1050 Ti včetně integrovaných GPU v nových mobilních Ryzenech. Např. výkon GTX 1050 Ti dosahuje 2,1 TFLOPS, u přetaktovaného Intelu Xe by to bylo cca 2,5 TFLOPS.

