Spatřen Intel Xeon W9-3495, vlajková loď s 56 jádry

Intel chce inovovat mobilní, desktopovou, ale i serverovou nabídku procesorů. Procesory řady Sapphire Rapids HEDT (Fishhawk Falls) mají být dostupné ve dvou dalších řadách, a to pro "mainstreamové" a "expertní" nasazení. Do té první bude patřit např. Xeon W5-3433 s 16 jádry a 32 vlákny (maximem řady bude 24 jader a 48 vláken), do expertní pak Xeon W9-3495, který se stal součástí jednoho z posledních úniků. Ten má být vlajkovou lodí a nabídne mnohem vyšších 56 jader schopných zpracovat až 112 vláken najednou.



Inženýrský vzorek měl základní takt 1,8 GHz, maximální Turbo frekvence by měla činit 4,7 GHz. Hovoří se o velké paměti L3 cache s kapacitou 112,5 MB. Na rozdíl od běžných desktopových procesorů Intelu bychom zde měli najít podporu instrukcí AVX-512 (konkurenční AMD je bude podporovat i v běžných procesorech Ryzen 7000) a AMX. Nové procesory bodou mít 8kanálový řadič pamětí až DDR5-4800 (max. až 4 TB RAM), 112 linek PCIe Gen 5.0 a patici LGA-4677. Zatím není jasné, kdy se novinky objeví, a tak se jen spekuluje, že by to mohlo být v říjnu spolu s procesory Raptor Lake.