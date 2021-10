Specifikace desek MSI se Z690 už unikly na web

Leaker momomo_us vyšťoural základní specifikace o celé řadě desek MSI, které budou vybaveny čipsetem Z690, tedy s největší pravděpodobností. Ostatní čipové sady by totiž měly na příslušných deskách přijít na trh až v příštím roce, i když nejspíše už na jeho začátku.

Pokud bychom mohli odhadovat obecnou nabídku připravovaných základních desek z toho, co najdeme v následující tabulce, pak jde především o podporu pamětí a sloty M.2. Jak se dalo očekávat, nejlepší a nejdražší modely budou určeny právě pro nové paměti DDR5, na což ostatně ukazuje i tato starší aktualita se seznamem zaregistrovaných modelů desek firmy Asus

Je to logické, neboť paměti DDR5 budou zatím drahé a pro běžného zákazníka ani nebude mít smysl utrácet za nový typ s očekáváním toho, že by se taková investice mohla s ohledem na výkon vyplatit. To samozřejmě platí zvláště v případě, kdy někdo už vlastní slušnou sadu pamětí DDR4.

Pokud jde o sloty M.2, jejich nabídka se bude rozšiřovat. Například dnešní MEG Z590 ACE nese čtyři M.2, zatímco MEG Z690 ACE jich má již pět a stejně tak MAG Z690 Torpedo má mít oproti starší verzi o jeden slot M.2 víc.

Model Paměťové sloty Sloty M.2 Porty SATA 6 Gbps Sloty PCIe x16 Sloty PCIe x1 USB 3.2 Gen 2x2 USB 3.2 Gen 2 Wi-Fi Formát MEG Z690 Ace 4 x DDR5 5 ? 3 ? 2 7 ? ATX MEG Z690 Unify 4 x DDR5 5 6 2 1 2 7 ? ATX MEG Z690 Unify-X 2 x DDR5 5 6 2 1 2 7 ? ATX MEG Z690I Unify 2 x DDR5 3 4 1 0 1 2 ? Mini-ITX MPG Z690 Carbon WiFi 4 x DDR5 5 ? 3 0 2 6 Ano ATX MPG Z690 Edge WiFi 4 x DDR5 4 6 3 0 0 5 Ano ATX MPG Z690 Edge WiFi DDR4 4 x DDR4 4 6 3 0 0 5 Ano ATX MPG Z690 Force WiFi 4 x DDR5 5 ? 3 1 1 6 Ano ATX MAG Z690 Tomahawk WiFi 4 x DDR5 4 6 3 1 1 ? Ano ATX MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 4 x DDR4 4 6 3 1 1 ? Ano ATX MAG Z690 Torpedo 4 x DDR4 4 6 3 1 1 3 ? ATX Pro Z690-A 4 x DDR5 4 ? 3 1 1 6 Ne ATX Pro Z690-A DDR4 4 x DDR4 4 ? 3 1 1 6 Ne ATX Pro Z690-A WiFi 4 x DDR5 4 ? 3 1 1 6 Ano ATX Pro Z690-A WiFi DDR4 4 x DDR4 4 ? 3 1 1 6 Ano ATX Pro Z690-P 4 x DDR5 3 4 2 3 0 0 Ne ATX Pro Z690-P DDR4 4 x DDR4 3 4 2 3 0 0 Ne ATX Hodně zákazníků také jistě ocení nabídku dvou verzí desky MAG Z690 z oblíbené řady Tomahawk, a to jednak se sloty pro DDR5 a pak pro DDR4. Ovšem velice pravděpodobně tato tabulka není úplná, neboť tu sice v záplavě ATX modelů máme jeden Mini-ITX, ovšem neukázala se ani jedna deska Z690M, čili Micro-ATX verze. Tyto desky by mohly být oficiálně představeny 27. či 28. října, kdy proběhne událost Intel Innovation, případně krátce poté. Zdroj: THW

Ceny souvisejících / podobných produktů: