Specifikace PCIe 8.0 oznámeny, slibuje 256 GT/s a až 1 TB/s u x16 slotů
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Rozhraní PCI-Express bude dále zrychlovat. Bylo oznámeno vydání specifikací nové generace a ta slibuje opětovně zdvojnásobit propustnost dat.
Reklama
V červnu letošního roku byla představena finální verze specifikací rozhraní PCI-Express 7.0. Uběhlo sotva čtvrt roku a už tu máme první návrh specifikací pro PCI-Express 8.0. Ty jsou nyní dostupné členům PCI-SIG ve verzi 0.3 a předpokládá se, že finální verze specifikací bude k dispozici do tří let, tedy do roku 2028. Jde tedy o první "draft", na kterém se nyní bude dlouho pracovat. Organizace tak chce dodržet svůj cíl zdvojnásobování propustnosti zhruba každé tři roky (což je nyní dokonce i v předstihu).
Cílem je opětovně zdvojnásobit datovou propustnost, takže bychom tu měli mít 256 GT/s a v případě PCIe 8.0 x16 slotů se má přenosová rychlost dostat teoreticky až na obousměrných 1,0 TB/s. Zmiňují se technologie pro nový konektor, současně by ale také měla být nová generace zpětně kompatibilní s těmi předcházejícími. Samozřejmostí bude dále tlak na vysokou spolehlivost, krátké latence, snižování spotřeby (resp. zvyšování efektivity) a na zvyšování propustnosti se má podepsat také vylepšování komunikačních protokolů.
Ačkoli je dost pravděpodobné, že finální specifikace budou zveřejněny v plánovaném roce 2028, nějaký ten pátek potrvá, než se objeví první hardware s takovým rozhraním. Vzhledem k tomu, že teprve nyní se začíná objevovat první HW s PCIe 6.0, které dostalo finální specifikace v roce 2022, dá se očekávat zhruba 3letá prodleva. Pro spotřebitelskou sféru to bude ještě mnohem později. Tady totiž už stávající PCIe 5.0 stačí pro většinu potřeb a není takový hlad po dalším navyšování. Proto se s PCIe 8.0 počítá poměrně dlouhou dobu jen v oblasti AI a podobného nasazení s náročnými výpočty, v datových centrech, ale ne spotřebitelském HW.
Zdroj: businesswire.com, techspot.com, ilustrační foto, autor: w:user:snickerdo, CC BY-SA 3.0, přes Wikimedia Commons