Spekulace o Navi 21: výtečný výkon čipu s 25 mld. tranzistorů?

AMD se chystá představit nové Radeony včetně modelů s čipem Navi 21 už za cca tři týdny, ale do té doby se jistě objeví ještě řada dalších úniků, v jejichž případě se budeme moci dohadovat, jestli jde o pravé informace, účelové dezinformace od AMD, nebo rovnou lži někoho jiného. Nyní tu máme jako hlavní hvězdu fotografii údajného Navi 21.

To pak je možné dát na základě podoby celého pouzdra po bok dnešního Navi 10 s tím, že měřítko by mělo víceméně odpovídat. Dle toho pak můžeme určit, že Navi 21 by mohlo být zhruba dvakrát větší než Navi 10, možná ještě o chlup více než přímo dvakrát. A to znamenám, že by mělo zabírat alespoň 500 mm2, možná až kolem 530 mm2.

2 a 7nm Vega v Radeonu VII pak 331 mm2. Jenomže AMD využije vylepšený 7nm výrobní proces, o němž toho moc nevíme. Dá se očekávat posun v hustotě tranzistorů, a to dle Pro srovnání, Navi 10 zabírá plochu 251 mma 7nm Vega v Radeonu VII pak 331 mm. Jenomže AMD využije vylepšený 7nm výrobní proces, o němž toho moc nevíme. Dá se očekávat posun v hustotě tranzistorů, a to dle Coreteks cca 1,2násobný. Pokud by tak Navi 21 bylo právě dvakrát tak velké jako Navi 10, obsahovalo by kolem 25 miliard tranzistorů. A jestli je ještě o trošku větší, už by se mohlo v tomto ohledu v podstatě vyrovnat čipu NVIDIA GA102 s jeho 28,3 miliardami tranzistorů. Pak záleží samozřejmě i na tom, jakou verzi čipu z hlediska jeho osekání by AMD pustilo do herních karet, ale ani pak nám to pochopitelně neřekne moc o výsledném výkonu.

Další otázka jsou takty, přičemž už dříve ohlášené fámy ukazují na to, že Navi 21 mohou zvládnout turbo 2200 MHz a Navi 22 dokonce až 2500 MHz. O čem ale už nevíme/netušíme zhola nic, to je možný posun výkonu díky vylepšené architektuře.

Nálada se tak nyní obrací a objevují se názory, že AMD bude moci soupeřit nejen s RTX 3080, ale i s RTX 3090. Na základě výše uvedených spekulací lze říci, že to rozhodně vyloučeno není, ostatně i chování NVIDIE naznačuje, že ta očekává nabídku AMD s velkým napětím a připravuje si možnou reakci.



Zdroj: Coreteks via YouTube

Ceny souvisejících / podobných produktů: