Spinlaunch chce vyhazovat satelity pomocí velké centrifugy

Vyslání lidí k Měsíci v projektilu vystřeleném dělem je samozřejmě z praktického hlediska nesmysl, který byl ale poplatný technickému pokroku v hloubi 19. století. Myšlenka něco vystřelit alespoň na oběžnou dráhu Země ale stále přežívá, i když je každému zřejmé, že vyslat takovýmto způsobem na cestu živého tvora je rozsudek smrti vykonaný už při samotném "startu". Startup SpinLaunch ale nechce používat dělo, ale obrovskou centrifugu, a to pro účely katapultování menších satelitů. I ty tak budou muset být fyzicky jako celek mimořádně odolné.

To, co vidíme na snímku, je zatím prototyp a praktická vize plánovaného Orbital Acceleratoru, ale i tak jde o velké zařízení vysoké přibližně 50 metrů a s průměrem komory kolem 30 metrů, které firma označuje za Suborbital Accelerator. Klíčem je vnitřní vakuum (možná nedokonalé), v němž je pak náklad roztočen vysokou úhlovou rychlostí a v pravý čas katapultován skrz vrchní "komín". Je tak zřejmé, že závěrečná akce musí být dokonale synchronizována, aby se náklad vydal správným směrem. Je přitom vidět, jak při svém vymetnutí prorazí vnější blánu, která uvnitř stroje udržuje nízký tlak.

V rámci testu byl vyslán projektil v podobě aerodynamické střely do výšky "desítek tisíc stop", čili několika kilometrů, což je zajímavý výsledek vzhledem k tomu, že na úvod byl využit jen 20procentní výkon Suborbital Acceleratoru. Více se od firmy SpinLaunch nedozvíme, neboť ta si vcelku pochopitelně přesné údaje o výsledcích svého testu chrání. Je také zřejmé, že následovat budou další testy s vyššími výkony, které budou probíhat především v příštím roce a naplánováno je jich asi 30.

My můžeme ještě upřesnit a upozornit, že se tu nikdo nechystá pomocí centrifugy vysílat satelity až na stabilní orbitu, což by v podstatě ani nebylo možné, pokud jde o docílení specifické dráhy. Centrifugu zde můžeme brát spíše jako první stupeň rakety, která vyšle na cestu náklad o hmotnosti až 200 kg a ten pak v potřebné výšce zažehne vlastní pohon. Klíčové je tak to, že tehdy už bude ve výšce alespoň desítek kilometrů nad zemí, čili téměř celou atmosféru bude mít pod sebou, bude mít i nějakou zbytkovou rychlost, a tak paliva potřebného pro umístění na stabilní dráhu už může být zapotřebí relativně jen málo.

Kdy by ale mohla být firma SpinLaunch schopna vysílat satelity na orbitu? Aktuálně se zatím ještě dokončuje design Orbital Acceleratoru, který by se měl začít stavět v příštím roce a v takovém případě je reálné, že by byl v roce 2025 už připraven.

