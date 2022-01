Společnost Apple dosáhla hodnoty 3 bilionů USD

Apple byl první americkou společností, která 3 bilionů USD. Stalo se tak včera, kdy hodnota akcie společnosti výrazně překonala částku 182 USD. Později sice spadla pod 180 USD, ale dosažení částky už Applu nikdo neodpáře. byl první americkou společností, která překonala magickou hranici 1 bilionu USD . Stalo se tak v srpnu 2018. V srpnu 2020, tedy o dva roky později, se stala první americkou firmou, která překonala 2 biliony USD , a nyní po 16 měsících překonává i další významný milník a je celosvětově první společnosti, která dosáhla na hodnotu. Stalo se tak včera, kdy hodnota akcie společnosti výrazně překonala částku 182 USD. Později sice spadla pod 180 USD, ale dosažení částky už Applu nikdo neodpáře.

Ukazuje se, že společnost pod vedením Tima Cooka hodně vzkvétá a obavy z odchodu Steva Jobse byly liché. Firma slaví úspěchy s telefony iPhone, hodně populární jsou tablety iPad, které jsou jedničkou na trhu s tablety, a to navzdory tomu, že míří spíše do mainstreamu a high-endu, daří se také chytrým hodinkám Watch a uvedení procesorů Apple M1 také pomohlo notebookům a počítačům Mac. Apple se také snaží zvýšit zastoupení služeb, a to ať už hovoříme o streamovacích službách nebo provizích z prodeje aplikací a předplatných.

Apple nabízí např. služby Apple TV+, Music, Arcade, úložiště iCloud, některé státy mají přístup i k News+ a Fitness+. To vše může být dostupné v rámci jednotného předplatného One

Ceny souvisejících / podobných produktů: