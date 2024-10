Společnosti AMD i Intel prý testovaly konektory 12V-2x6 pro napájení svých GPU

12VHPWR, které přinesly fiasko ohledně tavících konektorů. Ty už byly nahrazeny vylepšenou variantou 12V-2x6, která na tyto neduhy netrpí, nicméně image tavících se karet si nesou nové GeForce od Nvidie dodnes. Na kartách AMD nebo Intel se tyto konektory nepoužívají, alespoň ne standardně. Výjimkou byly třeba

Nvidia si před lety uřízla nemalou ostudu se svými napájecími konektory, které přinesly fiasko ohledně tavících konektorů. Ty už byly nahrazeny vylepšenou variantou, která na tyto neduhy netrpí, nicméně image tavících se karet si nesou nové GeForce od Nvidie dodnes. Na kartách AMD nebo Intel se tyto konektory nepoužívají, alespoň ne standardně. Výjimkou byly třeba Radeony RX 7900 XT od společnosti ASRock , které ho zvolily, ale to byla výjimka. Objevují se ale informace, že 12V-2x6 testují obě konkurenční společnosti, tedy Intel i AMD.

To nicméně neznamená, že se na kartách těchto společností také objeví. Úniky sice hovoří o tom, že obě firmy měly v testech i toto napájení, např. pro karty Radeon RX 8000 (RDNA4) a Arc Battlemage, nicméně díky tomu, že výkonem míří jen do mainstreamu, kde se svou spotřebou dostanou pod hranici 300 W (předpokládá se okolo 250 W a méně), zůstanou pravděpodobně věrné tradičnímu 8pinovému napájení. Dá se předpokládat, že to vzhledem k nadále nenapravené pověsti řešení 12V-2x6 uvítá většina případných zájemců. Připomeňme, že Nvidia by podle posledních zvěstí měla s GeForce RTX 5080 dosáhnout TBP okolo 400 W, RTX 5090 pak dokonce 600 W.