Společnosti Apple i Microsoft zaznamenaly výpadky svých služeb

Ani velkým společnostem s velkým množstvím záložních serverů se občas nevyhýbají občasné výpadky služeb. Tento týden to postihlo dva technologické giganty, společnosti Apple a Microsoft. V případě Microsoftu to bylo v pondělí a výpadek postihl online služby pro kancelářský balík Office, dnes známý jako Microsoft 365. Není jasné, co bylo příčinou, ale do pěti hodin bylo vše obnoveno, ačkoli ještě v úterý si někteří uživatelé stěžovali na výpadky v komunikátoru Slack.

V případě Applu došlo k výpadkům v úterý v noci a nepostihly sice všechny uživatele, ale pokud už uživatele postihly, nefungovalo v podstatě nic. Nepracovalo Find My…, služby iCloud, Fotky, streamovací služby Music i TV+, problémy byly i s Apple Arcade, App Store, Apple Books a dalšími službami. AppleCare a Apple School Manager prý vypadl pro úplně všechny uživatele. I zde se povedlo vše rychle obnovit do normálu.



