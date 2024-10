Společnosti Microsoft a Nvidia investovaly do OpenAI, firma už má hodnotu 157 mld. USD

Umělá inteligence je v poslední době velkým tématem a mnohé firmy této technologii do budoucnosti dost věří. Klasickým zástupcem je společnost OpenAI, která slaví velké úspěchy se svým chatbotem ChatGPT (zájem vyvolala i generativní AI pro video Sora nebo statický obraz DALL-E). Tyto úspěchy se ale týkají počtu uživatelů, kterých je týdně okolo 250 milionů, což rozhodně není malé číslo. Podnikových uživatelů je pak zhruba okolo jednoho milionu. Poněkud problémem je to, že uživatelů je sice už docela dost, ale podíl platících a bezplatných uživatelů není asi takový, jaký by si firma přála, což se projevuje v nedostatečných příjmech. Podle Reuters se totiž předpokládá, že OpenAI bude mít příjmy ve výši 3,6 mld. USD, ale výsledkem hospodaření bude nemalá ztráta 5 mld. USD. Mnohé firmy ale této technologii věří a do OpenAI dále investují (ono není nic divného, že mladé společnosti v počátcích svého působení vykazují vysoké ztráty).



V dalším investičním kole bylo do OpenAI investováno 6,6 mld. USD, což celkovou valuaci firmy posouvá na 157 mld. USD. To je více než např. v případě strádajícího Intelu (95 mld. USD), mírně to překonává ARM (145 mld. USD), je to pak o něco méně než v případě Qualcommu (188 mld. USD). Připomeňme však, že OpenAI prozatím není veřejně obchodovatelnou společností (je tak třetí největší takovou společností po firmách SpaceX a ByteDance).

V případě posledního investičního kola do firmy investovala např. investiční firma Thrive Capital, Tiger Global, MGX, japonská společnost Softbank (ta měla pod sebou ARM), ze známých technologických firem pak Nvidia a Microsoft. Je zajímavé, že tentokrát do firmy neinvestovala společnost Apple, která svou Apple Intelligence doplňuje právě technologiemi od OpenAI. Open AI mělo ještě před 9 měsíci zhruba 700 zaměstnanců, dnes jich je už 1700.