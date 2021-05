Spoluzakladatel Armu: NVIDIA zneužije svou pozici, pokud uspěje v akvizici

Vypadá to, že představením procesorů Grace si NVIDIA sama v očích některých lidí udělala medvědí službu. Britové začali váhat nad udělením povolení k akvizici kvůli otázkám národní bezpečnosti , přičemž Citigroup už zmínila konkrétně procesory Grace, kvůli nimž se měly šance na úspěšnou akvizici smrsknout jen na 10 procent a nyní tu máme názor spoluzakladatele firmy Arm, Hermanna Hausera



Hauser stejně jako Citi naráží na nově představené čipy Grace a dle něj je právě v nich ukryt důkaz toho, že NVIDIA by zneužila svou případnou pozici majitele firmy Arm. V rozhovoru pro The Telegraph uvádí, že NVIDIA chce vytvořit své vlastní rozhraní mezi serverovými čipy ARM a GPU, čímž hrozí, že NVIDIA zákazníky dožene k využití jejích vlastních řešení a že takto bude neférově soupeřit s dalšími výrobci procesorů založených na architektuře ARM, jako je Amazon nebo Fujitsu.

To je třeba si dát do souvislostí. Sama NVIDIA totiž byla v podstatě vyloučena jako dodavatel GPU pro budoucí platformy firem AMD a Intel, neboť právě ty si tvoří taková rozhraní, o nichž mluvil Hauser. AMD je založila na Infinity Architecture umožňující vzájemně propojit procesor EPYC a až osm Radeonů Instinct. Intel využívá otevřený CXL Interconnect a NVIDIA zase pouze svůj NVLink, ovšem ta na rozdíl od AMD a Intelu neměla možnost, jak své rozhraní pevně zakomponovat do své vlastní platformy čítající CPU i GPU. Není tak divu, že má zájem o akvizici firmy Arm, ale otázka je, zda NVIDIA může touto svou snahou neztratit tempo s konkurencí nějak poškodit ostatní firmy, které využívají architekturu ARM.

A právě tato nejistota zřejmě snížila šance NVIDIE na úspěch, neboť otázky ohledně její budoucí pozice coby potenciálního majitele Armu už má i Google či Qualcomm a jde prostě o to, zda by se společnosti, která se bude do budoucna velice spoléhat na využití architektury ARM, mělo dovolit, aby udávala směr jejího vývoje.

Na druhou stranu, snaha NVIDIE o využití NVLink pro propojení jejích GPU s ARM CPU je zcela logická, neboť bez alternativy pro řešení firem AMD a Intel, nebo možnosti tato řešení využít, by byla ohrožena celá HPC budoucnost firmy, čili i oblast AI hardwaru, kde se NVIDIA právem považuje za lídra. Hauser ostatně nevysvětluje, konkrétně proč by mělo být nasazení NVLink na ARMu hrozba. Možná že kdyby se stejně jako Intel zaměřila na CXL, nikdo by v tom neviděl problém, neboť v CXL konsorciu je právě i Arm. Ale stejně tak i NVIDIA.

NVIDIA vstoupila do CXL konsorcia v roce 2019 a mimochodem je v něm i jí nyní vlastněný Mellanox, a tak by NVIDIA případně mohla nahradit svůj dlouhá léta vyvíjený NVLink právě ve prospěch CXL založeného na PCIe 5.0. Tato verze PCIe se už blíží, čili rozhraní CXL by mohla podporovat už příští generace GPU NVIDIA. Uvidíme.



