Spor Trumpa a Muska hoří dál: Musk jako možný terč pro DOGE i "hrozba" deportace

Vztah Donalda Trumpa a Elona Muska není vůbec jednoduchý. V prezidentských volbách byl Elon Musk velkým podporovatelem Trumpa a investoval do jeho kampaně údajně přes čtvrt miliardy dolarů, a to i přesto, že Trump byl kritikem elektrických aut a jejich podpory. Spor mezi nimi se rozhořel v období odchodu Elona Muska z úřadu DOGE (Department of Government Efficiency), který měl za cíl výrazně zeštíhlit státní administrativu, snížit vládní náklady a celkově zvýšit efektivitu státu. Jenže tou dobou se také dokončoval nový zákon, který má podle Muska naopak náklady výrazně zvýšit. Na druhou stranu měl přinést i peníze navíc, což by se Muskovi mělo líbit, jenže toho měl dosáhnout novou 250USD daní uvalenou na elektromobily. A tehdy začala přestřelka mezi Trumpem a Muskem, kterému se tento zákon vůbec nelíbil.

I když se po nějaké době situace uklidnila, nyní se rozhořela znovu. Musk se před úterním schvalováním začal do návrhu zákona znova navážet. Podle něj nemá smysl mít dluhové stropy, když si pak tyto stropy libovolně zvyšujeme, a lidé, kteří protlačují redukci vládních nákladů, přičemž současně hlasují pro tento nejvyšší nárůst dluhu USA v historii (5 bilionů USD - 5 tisíc miliard USD), by se měli dle Muska propadnout hanbou. Také řekl, že pokud projde, hned druhý den založí novou politickou stranu America Party.

Své ale řekl i Trump. Ten na své sociální síti Truth Social zveřejnil: "Elon možná dostává víc dotací než jakýkoli jiný člověk v historii, a to s velkým náskokem, bez těchto dotací by pravděpodobně musel zavřít krám a vrátit se domů do JARu. Žádné další raketové starty, satelity ani výroba elektromobilů, naše země by ušetřila jmění. Možná by se na to měl DOGE pořádně podívat. SPOUSTA PENĚZ K UŠETŘENÍ!!!"

Znovu se objevila i otázka Muskova původu v JARu. Trump je totiž výrazně protiimigrační a už se v minulosti zmiňovala možnost deportace Muska. To by se ale muselo prokázat, že je v zemi nezákonně (Musk je oprávněným oficiálním občanem USA od roku 2002). Nedávno tak Trump na otázku, jak je to s deportací Muska, odpověděl: "Nevím, budeme se na to muset podívat." Trump by totiž podle všeho musel občanství Muskovi explicitně odejmout (procesem nazvaným "ztráta státního občanství z rozhodnutí úřadů"), což je nezvyklý krok. Akcie Tesly na tuto přestřelku včera zareagovaly více než 5% poklesem hodnoty.