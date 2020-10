Spotify blokuje přenášení playlistů přes SongShift, ale jen směrem ven

Coalition for App Fairness, která proti Applu a jeho praktikám ostře vystupuje. Ukázalo se, že např. Microsoft, který si z Applu dělá legraci a kritizuje ho, sám Spotify se sice nelíbí chování Applu vůči ní, ale nemá problém s podobným chováním k jiným službám. Do křížku se totiž pustila se službou SongShift.

Je velmi zajímavé sledovat, jak se vyvíjí nejen boj mezi Applem a Epic Games kvůli systému provizí, ale také to, jak se skutečně chovají společnosti tvořící, která proti Applu a jeho praktikám ostře vystupuje. Ukázalo se, že např. Microsoft, který si z Applu dělá legraci a kritizuje ho, sám používá velmi podobné praktiky u Xboxu , kde je obhajuje jako nutné. Podobně tak vidíme, že hudební streamovací služběse sice nelíbí chování Applu vůči ní, ale nemá problém s podobným chováním k jiným službám. Do křížku se totiž pustila se službou

Ta využívá dostupných SDK jednotlivých streamovacích služeb a umožňuje uživatelům snadnější přechod mezi nimi. Jednotlivé playlisty se skladbami totiž umožní přenášet např. ze Spotify do konkurenčního Apple Music, Deezeru, YouTube Music, Pandory a dalších. To se ale Spotify nelíbí a vyhrožovalo SongShiftu, že mu zakáže přístup k SDK v případě, že bude nadále umožňovat export playlistů ze Spotify do jiných služeb. Podle Spotify to odporuje stanovám, kde se říká, že obsah ze Spotify včetně metadat nemohou vývojáři integrovat se službami třetích stran a nesmí vytvářet produkty nebo služby, které pomáhají konkurenci Spotify. Asi nikoho nepřekvapí, že opačný směr z konkurenčních služeb do Spotify už službě nevadí. Paradoxem je, že v tomto případě nemá Apple se službou SongShift (prozatím) problém.



Od verze SongShift 5.1.2 tak aplikace neumožňuje export ze Spotify ven, ale tvůrci chtějí službu Spotify navzdory problémům i nadále podporovat, takže export z jiných služeb a import do Spotify nadále funguje. Tolik asi k tomu, jak to Coalition for App Fairness myslí "vážně".



