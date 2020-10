Spotify má 320 milionů aktivních uživatelů, o 29 % více než před rokem

Spotify je nejúspěšnější hudební streamovací službou. Za poslední čtvrtletí se jí podařilo zvýšit počet posluchačů na 320 milionů lidí, což je meziroční nárůst (proti Q3/19) o 29 %. Bohužel pro Spotify se na tom o chloupek více podíleli ti, kteří jsou v bezplatném režimu, kde je nyní 185 milionů lidí (+31 %), zatímco v případě platících uživatelů šlo o 27% nárůst na 144 milionů lidí. Pro srovnání, Amazon Music má 55 milionů uživatelů (většina platících) a Apple Music pak přes 60 milionů platících. Za navýšení uživatelů může i vstup na ruský trh, který byl dle služby dosud nejúspěšnějším vstupem.



Pokud to máme převést na finance, tak z platících členů (Premium) má Spotify 1,79 mld. EUR (+15 %), což znamená 4,19 EUR na uživatele měsíčně. V případě neplatících, tedy těch, kteří nepřímo platí posloucháním reklam, to máme jen 185 mil. EUR (+9 %), což na jednoho uživatele dělá pouze necelých 0,35 EUR za měsíc. Celkové příjmy společnosti tak byly 1,975 mld. EUR (+14 %). Bohužel zatímco loni bylo Spotify v mírném provozním zisku 54 mil. EUR, letos je to ztráta 40 mil. EUR. Značným úspěchům se těší podcasty, kterých je na službě už 1,9 milionu (+0,4 mil. proti Q2/20). Tím nejúspěšnějším je Joe Rogan Experience.

