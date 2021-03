Spotify na novém webu vysvětluje, jak platí umělce

Spotify tvrdí, že si ze streamování nechává zhruba třetinu a zbytek jde majitelům práv. Zde je ale zakopaný pes. Spotify má obvykle uzavřené smlouvy s vydavatelstvími, nikoli však přímo umělci. Sama streamovací služba tak sice zaplatí dohodnuté dvě třetiny, pak už ale nemá jak ovlivnit, kolik dostane samotný umělec. To už je záležitostí jeho smlouvy s vydavatelstvím. Tyto provize údajně obvykle činí 20 %, takže pro umělce zbude nějakých 13 %. Na adresu streamovacích služeb se často snášejí nářky, že umělcům platí málo, a ti tak nemohou přežít. U těch větších to vidíme především ze stran jejich vydavatelství, u menších pak obecně kvůli výšce provizí. Na stránce loudandclear.byspotify.com se nyní dozvíme, jak to celé je.tvrdí, že si ze streamování nechává zhruba třetinu a zbytek jde majitelům práv. Zde je ale zakopaný pes. Spotify má obvykle uzavřené smlouvy s vydavatelstvími, nikoli však přímo umělci. Sama streamovací služba tak sice zaplatí dohodnuté dvě třetiny, pak už ale nemá jak ovlivnit, kolik dostane samotný umělec. To už je záležitostí jeho smlouvy s vydavatelstvím. Tyto provize údajně obvykle činí 20 %, takže pro umělce zbude nějakých 13 %.

Na stránce se také dozvíme, že je zde 184500 umělců, kteří dostanou více než 1000 USD ročně (resp. vydavatelství zastupující takového umělce). 10 tisíc USD zvládne 42100 umělců, 100 tisíc USD pak jen 7800. Při provizích od nakladatelství to ale znamená jen cca 20 tisíc USD ročně. Na 1 milion USD dosáhlo 870 hudebníků nebo skupin. Pro zajímavost, Spotify v roce 2020 vyplatilo přes 23 miliard USD.



Zajímavostí je i rozdělení peněz od uživatelů Spotify. Platby se totiž nerozdělují přímo umělcům, které člověk poslouchá, ale jdou do společného "poolu" pro každou zemi. Teprve pak se spočítá procentní zastoupení jednotlivých muzikantů a celostátní částka se poměrně rozdělí. Pokud tak posloucháte jen jednoho umělce, z vašich 6 EUR nepůjde umělci 4 EUR, ale tato částka se započítá do poolu celé ČR. A pokud jste jediní, kdo ho v celé republice poslouchá, asi nedostane ani cent, protože bude mít takřka nulové zastoupení v zemi. Spotify sice nevylučuje, že by se zavedlo účtování dle posluchače, nicméně na tom by se muselo dohodnout s autory a vydavatelstvími. Těm druhým by se to ale moc nelíbilo. Tento systém by zvýhodnil menší autory a ne ty velké. Na druhou stranu jsou studie, které ukazují, že by ta změna ani zdaleka nebyla tak velká, jak malí autoři doufají, a pro většinu z nich by to byly maximálně jednotky EUR měsíčně navíc.

Ceny souvisejících / podobných produktů: