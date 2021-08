Spotify Plus: plán za $0,99 s neomezeným přeskakováním, ale i reklamami, v testu

Streamovací služba Spotify u vybraných uživatelů zkouší nový plán předplatného Spotify Plus. To by doplnilo bezplatný plán Free, který je financován pomocí reklam a přináší několik dalších omezení. Uživatel si v tom bezplatném může přeskočit skladbu jen 6krát za hodinu, na telefonu si nemůže poslechnout jakoukoli skladbu dle libosti (pouze náhodný poslech playlistu) a nemůže si stahovat skladby pro offline poslech. Neomezené přeskakování, možnost poslechnout si cokoli kdekoli, stahování pro offline poslech i absenci reklam nabízí plán Premium za 9,99 USD měsíčně (u nás 5,99 EUR). Jsou i další plány jako Duo pro 2 účty (7,99 EUR), Student (2,99 EUR) nebo Family (9,99 EUR).



Spotify Plus by mělo stát jen 0,99 USD měsíčně, nicméně reklamy stále zůstanou. Tato částka má uživatelům nabídnout možnost neomezených přeskakování skladeb včetně možnosti výběru skladeb pro přehrávání (bezplatný plán má na telefonu jen náhodné přehrávání playlistu). Má tak být blíže bezplatnému plánu s reklamami, kde se ale za malý poplatek můžete zbavit některých otravných omezení. Zda se Spotify Plus stane standardní součástí nabídky, to ukáže až čas.

