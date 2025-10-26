Aktuality  |  Články  |  Recenze
Spotify se dohodlo s hudebními nakladatelstvími na zodpovědeném využití AI

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Spotify se dohodlo s hudebními nakladatelstvími na zodpovědeném využití AI
Poslední dobou se hodně rozmáhá hudba vytvořena generativní AI. Ta je ale mnohdy natrénována na hudbě autorů, kteří za trénování nebyli zaplaceni. Spotify tak s nakladatelstvími uzavřelo dohodu o zodpovědném využívání.
Máme tady další oblast, kde se proti sobě setkává AI a autorská práva. Generativní AI je totiž často netrénována na datech lidí, kterých se nikdo neptal, zda jejich práci může někdo jiný využít k tomuto trénování. Kvůli tomu je většina generativních AI v jednom nebo i více soudních sporech najednou. Občas to nicméně funguje tak, že zde kompenzace pro autory jsou, což vidíme často např. na fotobankách, které dávají přístup k fotkám fotografů, a ti z toho následně dostanou svůj podíl (např. Adobe Stock, Shutterstock, Pond5, Alamy,...). Problém ale vyvstal i u hudby. Streamovací platforma Spotify je poslední dobou zahlcena přísunem hudby vygenerované pomocí AI a ta už musela zasáhnout a toto začít omezovat. Tento nástup AI-hudby se ale pochopitelně nelíbí autorům hudby a hudebním nakladatelstvím. Jednak v tom vidí hrozbu, na čemž však není vůbec nic špatného, jednak tato hrozba mnohdy využívá jejich vlastní práce, neboť je na jejích výstupech natrénována, a to už dobře není.
 
Spotify tak minulý týden uzavřelo dohodu s nakladatelstvími Sony, Universal, Warner a společností Merlin, ohledně zodpovědného využití AI. To by mělo respektovat autorská práva a umožnit autorům si vybrat, zda se chtějí na využití své práce pro potřeby AI podílet nebo ne. Přesné detaily spolupráce nejsou známy, výsledkem by nicméně měl být jasnější postup ohledně toho, jak se bude generativní AI integrovat do celého ekosystému streamování hudby včetně toho, jak se bude financovat. 
 
Spotify AI DJ
 
Zde připomeňme, že Spotify nejenže na své platformě má spoustu AI obsahu různých tvůrců, ale také zkouší využívat AI např. ke generování personalizovaných playlistů. Funkce AI DJ je dostupná ve vybraných státech a umožňovat by měla i vytváření playlistů na základě uživatelova příkazu. 
 

Diskuze (1)
Reklama
reklama
