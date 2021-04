Spotify zdražuje předplatná a uvádí přehrávač pro Facebook

Spotify si pro své zákazníky přichystalo nepříjemný krok v podobě zvýšení cen předplatného. Toho se dočkají američtí i evropští zákazníci. Zvyšování cen ale nebude všude stejné. Např. v USA se nemění ceny plánů Individual (9,99 USD), Duo (12,99 USD) ani Student (4,99 USD) a povyskočí akorát rodinný plán Family ze 14,99 USD na 15,99 USD. Ve Velké Británii už to bude horší. Tam Student vzroste ze 4,99 na 5,99 liber, Duo bude za 13,99 liber místo 12,99 a Family pak zdraží ze 14,99 na 16,99 liber. A co EU?



No, tady to bude hodně veselé. Spotify totiž nemá ve všech zemích EU stejné ceny. Pokud tak někteří lidé vytýkají společnostem, že neuzpůsobují své ceny kupní síle obyvatelstva, tak zrovna Spotify je jednou z výjimek. Student pro EU obecně vzroste ze 4,99 na 5,99 EUR měsíčně, Duo z 11,99 na 12,99 EUR měsíčně a Family dokonce ze 14,99 na 17,99 EUR. Otázkou ale je, jak to bude u nás v ČR. My máme totiž úplně jiné výchozí ceny. Např. u nás je Student za pouhých 2,99 EUR, Individual jen za 5,99 EUR, Duo vyjde na 7,99 EUR a Family na 9,99 EUR (na Slovensku 10,99 EUR).

Další novinkou je audio přehrávač Spotify pro Facebook. Ten se dostane do aplikace Facebook pro iOS i Android. Umožní přehrávání hudby z prostředí této aplikace, prozatím ale bude k dispozici jen ve vybraných zemích. Připomeňme ještě, že Spotify je stále ztrátová společnost. Za loňský rok její příjmy činily 7,88 mld. EUR, provozní ztráta se ale dostala na -293 mil. EUR. Zvýšení cen by tak společnosti mohlo pomoci se konečně dostat do kladných čísel.



