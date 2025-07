Spotřeba 950 W z AMD aneb když se přetaktuje 96 jader Threadripperu na 5,0 GHz

V květnu představila společnost AMD nové procesory Ryzen Threadripper 9000 řady Shimada Peak . Ta je dostupná jako modely 9000X a PRO 9000WX. Dnes bude řeč o těch druhých. Tato řada vrcholí modelem, což je 96jádrový (192vláknový) procesor s architekturou Zen 5, jehož základní frekvence je 2,5 GHz. Maximální Boost jednoho jádra je ale mnohem vyšší, dosahuje 5,4 GHz. Tento procesor se skládá ze 13 chipletů, má 7,68 MB L1 cache, 96 MB L2 cache a 384 MB L3 cache. Jeho oficiální spotřeba TDP činí 350 W, což je také důvodem tak nízkého základního taktu. Všechna jádra na více než 5 GHz v daném limitu běžet nemohou, to by byla spotřeba násobně vyšší. A jak moc vyšší, to ukázal jeden test přetaktování tohoto procesoru.