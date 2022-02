Spotřeba NVIDIA Lovelace: dokonce až 850 W?

NVIDIA Lovelace očekáváme už letos v září, čili přesně dva roky poté, co byly představeny první herní karty generace Ampere. Nejen od NVIDIE, ale i od AMD se přitom očekává, že padnou dnešní limity spotřeby karet a půjde se výš a možná mnohem výš. A jsou to právě známí leakeři jako Kopite7kimi Greymon55 , dle nichž by konkrétně NVIDIA mohla jít i přes 800 W.

Je to ovšem žádoucí a především reálné? Ten, kdo už dnes provozuje ve svém počítači výkonnou grafickou kartu typu GeForce RTX 3080 či dokonce 3090 nebo prostě má své zkušenosti s kartami, které si v zátěži vezmou přes 250 W, ten musí alespoň tušit, co by znamenal provoz karty s tak vysokou spotřebou.

Jednoduše jde o to, že nehledě na spotřebu a cenu provozu je tu i nasnadě klasická otázka: kam s ním? V tomto případě jde o odpadní teplo, které by v případě celého počítače včetně spotřeby procesoru s dalším hardwarem a ztrátami zdroje mohlo snadno přesáhnout 1 kW. V tuhé zimě by takové topení mohlo být možná vítané, i když asi ne z ekonomického hlediska, ale jinak bych osobně považoval za trest u takového počítače sedět.

Greymon55 přitom mluví o TGP karet s AD102 (Ada Lovelace) ve výši 450, 650 a až 850 W s tím, že to ve výsledku může být trošku odlišné. Kopite7kimi zase sděluje, že dle nepotvrzených informací to může být 450, 600 a 800 W pro RTX 4080, 4080 Ti a 4090. Spolehlivost těchto údajů však sám hodnotí s šancí 50/50, takže ještě nebudeme stahovat kalhoty a objednávat pro své budoucí sestavy klimatizační jednotky.

Je ale zřejmé, že by to znamenalo výrazný nárůst spotřeby výkonných herních PC. Chystaná GeForce RTX 3090 Ti přitom bude mít TGP 450 W, což už je samo o sobě velké navýšení v rámci samotné generace Ampere, takže výše uvedené hodnoty nelze šmahem označit za nesmysl, ale můžeme doufat, že NVIDIA a potažmo AMD ve skutečnosti takové generace nepřipraví.

Pokud však ano, bude to znamenat, že herní svět PC skutečně přestává být lidovou záležitostí a k vysokým cenám za hardware se přidá i spotřeba a celková náročnost provozu, což bude už v prudkém kontrastu se světem herních konzolí.



