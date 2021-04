Správce úloh ve Windows 10 získá „Eco Mode“. Omezí nenažrané aplikace

Správce úloh (Task Manager) je součást Windows, kterou není potřeba dlouze představovat. Umožňuje sledovat využití paměti, procesoru, disku a sítě u všech spuštěných procesů. A také získat kontrolu nad procesy, které spotřebují příliš mnoho systémových prostředků, jejich ukončením nebo snížením priority. Brzy se rozšíří o další nástroj, který se objevil ve Windows 10 Insider Preview Build 21364. V tuto chvíli je dostupný pouze pro malý vzorek testerů a pokud půjde vše podle plánu, objeví se všem Insiderům v Dev Channel. Ačkoliv se tedy z pohledu Microsoftu zatím jen o experimentální funkci, v budoucnu se nejspíš stane pevnou součástí operačního systému. Pojďme si proto prohlédnout, jak funguje a k čemu je dobrá.

Správce úloh se rozšíří o „Eco Mode“, do kterého může uživatel přepnout nenasytné aplikace. Provede to jednoduše pravým tlačítkem myši a výběrem příslušné možnosti v kontextové nabídce. O tom, zda je aplikace přepnuta do režimu „Eco“, informuje také sloupec Stav. Microsoft tvrdí, že nová funkce se může hodit v situacích, kdy aplikace spotřebovává příliš mnoho prostředků, ale uživatel ji nechce nebo nemůže zcela ukončit. Upřednostňovány budou ostatní aplikace, což by mělo vést k rychlejší odezvě a vyšší energetické účinnosti. Mezi příznivé efekty by tedy měl patřit vyšší výkon systému a uživatelé mobilních zařízení by mohli zaznamenat tišší provoz a delší výdrž baterie.

O tom, zda bude „Eco Mode“ efektivním nástrojem v boji s nenasytnými aplikacemi, se přesvědčíme až s rozšířením této funkce. Zatím musíme věřit tomu, co nám tvrdí Microsoft. Podle informací na vývojářském blogu funguje nový nástroj dvěma způsoby. Zaprvé sníží prioritu aplikace, čímž upřednostní ostatní procesy. A zadruhé aktivuje režim EcoQoS, který zajistí, aby byl proces prováděn energeticky nejúspornějším způsobem. Tím přispěje ke snížení frekvence CPU. Zatím se tedy „Eco Mode“ zaměřuje výhradně na procesor, ale v budoucnu by se snad mohla rozšířit i na další systémové prostředky. Podle interních testů se odezva v běžných scénářích snížila o 14 % až 76 %, pokud byl používán „Eco Mode“.

A není to jediná novinka, kterou do Správce úloh přinesl Windows 10 Insider Preview Build 21364. Nově také můžete vidět, kolik prostředků spotřebují jednotlivé části Microsoft Edge, jako je rozšíření, jako jsou karty, rozšíření nebo procesy prohlížeče (prohlížeč, GPU, Crashpad) aj. Pro snadnější rozlišení jsou identifikovány různými ikonami. Prozatím novinka funguje jen pro nejnovější verze prohlížeče Edge v kanálech Canary nebo Dev.

