SSD Adata Legend 960 přináší PCIe4, až 4 TB a rychlost do 7400 MB/s

Společnost Adata představila nová SSD řady Legend 960, která jsou formátu m.2 2280, jsou postavena na rozhraní PCIe 4.0 a protokolu NVMe 1.4. Máme tu podporu SLC a DRAM cache, k dispozici je i LDPC (Low Density Parity-check Code) a 256bitové šifrování AES. Nová SSD využijí řadič SMI SM2264 a podle kapacity nabídnou různé přenosové rychlosti.

Ze začátku budou k dispozici verze s kapacitou 1 TB a 2 TB, přičemž obě budou zvládat sekvenční čtení s rychlostí 7400 MB/s. V případě sekvenčního zápisu je to 6000 MB/s (1TB), resp. 6800 MB/s (2TB). Pokud jde o náhodné čtení, tam jde o hodnoty 730K, resp. 750K IOPS, u náhodného zápisu pak 610K, resp. 630K. Detaily 4TB varianty zatím neznáme, ale uvedena by měla být ještě v srpnu. Zajímá-li vás životnost, tak Adata slibuje 780 přepisů a záruku po dobu 5 let.