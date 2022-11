SSD Gigabyte Aorus Gen4 5000E snižuje spotřebu o 30 %

V nabídce SSD společnosti Gigabyte se objevila nová SSD Aorus Gen4 5000E. Ty jsou postaveny na rozhraní PCIe Gen4 s NVMe 1.4 (formát M.2 2280) a nabízí hodně vysoké přenosové rychlosti 5000 MB/s u sekvenčního čtení a 4600MB/s u sekvenčního zápisu v případě 1TB varianty (AG450E1TB-G), resp. 3800 MB/s u 500GB verze (AG450E500G-G). Využívají paměťové čipy 3D TLC NAND, podporují technologii Host Memory Buffer a nepřekvapí ani přítomnost TRIM i S.M.A.R.T.



Jak je vidět z rychlostí, v rámci PCIe Gen4 SSD nepatří k rekordním, nicméně standardní SSD na PCIe Gen3 překonávají o cca 30 %. Lákadlem zde má být zejména nižší spotřeba, která proti SSD s PCIe Gen 4, jenž dle Gigabytu mají standardně 6,2 W, mohou nabídnout o 30 % méně, 4,2 W u čtení, resp. 4,3 W u zápisu (500GB verze 4,0 W v obou případech). Pochopitelně ve srovnání s rostoucími spotřebami CPU a GPU jsou ušetřené 2 W jen plivnutím do moře, nicméně to výrazně snižuje nároky na chlazení SSD. Gigabyte k SSD nabízí také aktualizovaný software SSD Tool Box. Záruka je na 5 let, životnost je na 300 TBW, resp. 600 TBW, tedy na 600 přepisů.