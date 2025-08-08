Aktuality  |  Články  |  Recenze
Stagnace nebo pokrok? Jak šel vývoj výkonů Radeonů RX 5600 XT až RX 9060 XT

Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD nedávno vydalo nové Radeon RX 9060 XT a rozhodně šlo o příjemný krok vpřed. Otázkou je, nakolik se společností daří mezigeneračně vylepšovat tyto karty.
Před třemi týdny jsme se podívali na grafické karty GeForce RTX 2060 až RTX 5060 a zhodnotili jejich mezigenerační pokrok. Přišli jsme na to, že se výkon od RTX 2060 k nejnovějšímu modelu zvýšil o 64 %, což znamená průměrný generační nárůst okolo 18 %. To není nějak zásadně hodně. Zjistili jsme ale také to, že navzdory všeobecnému přesvědčení ohledně výrazně rostoucí spotřeby karet toto není úplně tak pravdou, TDP nejnovější generace je totiž druhá nejnižší ve zkoumaných 4 generacích. A ještě zajímavější bylo zjištění, že novější karty jsou levnější než ty minulé, a to i bez započtení inflace. Nyní je otázkou, jak je tomu u AMD. Pro srovnání jsme tentokrát vybrali AMD Radeon RX 9060 XT a jeho předchůdce, tedy až po RX 5600 XT.
 

 Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6600 XT Radeon RX 7600 XT Radeon RX 9060 XT
Uvedení leden 2020 červenec 2021 leden 2024 červen 2025
Výrobní proces 7nm TSMC 7nm TSMC 6nm TSMC 4nm TSMC
Velikost čipu 251 mm2 237 mm2 204 mm2 199 mm2
Počet tranzistorů 10,3 mil. 11,1 mil. 13,3 mil. 29,7 mil.
Stream procesory 2304 2048 2048 2048
FP32 výkon 7,19 TFLOPS 10,6 TFLOPS 22,57 TFLOPS 25,64 TFLOPS
Cache 3 MB L2 2 MB L2 + 32 MB L3 2 MB L2 + 32 MB L3 4 MB L2 + 32 MB L3
Boost frekvence 1560 MHz 2589 MHz 2755 MHz 3130 MHz
Paměti 192-bit GDDR6 128-bit GDDR6 128-bit GDDR6 128-bit GDDR6
Kapacita paměti 6 GB 8 GB 16 GB 16 GB
Rychlost pamětí 12 Gbps 16 Gbps 18 Gbps 20,1 Gbps
Propustnost pamětí 288 GB/s 256 GB/s 288 GB/s 322 GB/s
TBP 150 W 160 W 190 W 160 W
Cena 279 USD 379 USD 329 USD 349 USD
 
Tabulka ukazuje základní specifikace karet, u kterých je patrné, že AMD nezvýšilo počet stream procesorů (ty šly dokonce u RX 6600 XT dolů), nicméně došlo k významné úpravě výpočetních jednotek mezi Radeonem RX 6600 XT a RX 7600 XT, které nejsou sdílené, což přineslo skokový nárůst výkonu v FP32. Naopak mezi RX 5600 XT a RX 6600 XT se zásadním způsobem zvyšoval takt. Ve výsledku tak nejnovější RX 9060 XT má méně stream procesorů než RX 5060 XT před 5 lety, má i užší paměťovou sběrnici, na druhou stranu mnohem rychlejší paměti dohnaly propustnost a novinka ji o něco překonává. Nicméně 12% navýšení propustnosti paměti za tři generace je dost málo.
 
Spotřebou jsou na tom karty docela podobně, nejhorší v tomto byl RX 7600 XT. Pokud jde o ceny, tak zde AMD šlo s cenou nahoru (349 USD u novinky proti 279 USD u 5 let staré karty, zatímco u Nvidie jsme pozorovali posun cen směrem dolů). Nicméně pokud se podíváme na inflaci dolaru, tak 279 USD v roce 2020 je dnes 348 USD, takže se cena v zásadě nezměnila.
 
AMD Radeon RX 9060 XT
 
Recenze na serverech TechPowerUp, Tomshardware a TechSpot dávají po různých přepočtech výkonů (některé jen mezi dvěma generacemi, takže ty další bylo třeba tranzitivně propočítat) nástin toho, jak se jednotlivé karty liší ve výkonu. Jak vidíme, mezi RX 5600 XT a RX 6600 XT to bylo 20 %, mezi RX 6600 XT a RX 7600 XT pak 22 procentních bodů, což v tomto případě znamená o 18 %. Průměrně to tak u těchto dvou generací dělá 19 %. Tyto skoky zhruba odpovídají tomu, co jsme naměřili Nvidii, tam šlo o 18 %. Oba výrobci na tom byli do této doby víceméně stejně. Obrovský skok však nastal letos, nová RDNA 4 šla s výkonem o 46 % nahoru. A Nvidia takový skok rozhodně neudělala.
 
Zatímco Nvidia tak po třech generacích navýšila výkon o 64 %, u AMD jsme na 108% nárůstu. To je opravdu velmi slušné, a pokud bychom to měli přepočítat na průměr (což vzhledem k nerovnoměrnosti nárůstů není úplně ideální), pak bychom se dostali ke zhruba 28% meziročnímu nárůstu. To jsou pěkná čísla.
 
Pokud jde o spotřeby a efektivity, tak RX 5600 XT měla z několika recenzí naměřenou průměrnou herní spotřebu 156 W, což dělá 1,56 W na 1 % jejího výkonu. RX 6600 XT měla v průměru 161 W, což zlepšuje efektivitu a posouvá ji na 1,29 W na tutéž jednotku výkonu. RX 7600 XT byl spíše krok vedle. Spotřeba vzrostla na 193 W v průměru, výkon až tak zásadně nerostl, a tak se efektivita dokonce zhoršila na 1,31 W na jednotku výkonu. Naopak Radeon RX 9060 XT šel s výkonem zásadně nahoru, zatímco jeho spotřeba dokonce klesla na 172 W, a tak tu máme 0,83 W na jednotku výkonu. 
 
Kdybychom se ještě vrátili k ceně, tak za 1 % výkonu RX 5600 XT jste v případě RX 5600 XT zaplatili 2,79 USD, v případě RX 6600 XT to ale bylo 3,03 USD. Karta šla totiž s cenou nahoru mnohem více než s výkonem, a tak byla navzdory tomu, že je novější, s horším poměrem ceny a výkonu. To nebývá zvykem, obvykle nástupci přebírají cenu předchůdců, případně ji mírně mění, ale výkonem rostou výrazněji (a to ve výsledku zlepšuje poměr ceny a výkonu u nových generací). To zde ale nebyla pravda (zde připomeňme, že šlo o dobu koronavirové a čipové krize). RX 7600 XT se už ale dostal na 2,24 USD a nejnovější RX 9060 XT nabídne 1 % výkonu karty RX 5600 XT přepočteně za 1,68 USD.
 
Zdroj: techpowerup.com (1, 2, 3), techspot.com (1, 2, 3), tomshardware.com (1, 2, 3, 4)

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

