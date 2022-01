Stále nevíme, co očekávat od Arc a Intel spíše mlčí

Prezentace Intelu na CES 2022 byla očekávána s nadějí, že se konečně ukáží první Arc Alchemist v plné parádě, neboť stále platí, že Intel je chce vyslat na trh v tomto kvartálu. Obvykle by tak bylo samozřejmé, že půjde o jedno z hlavních témat pro CES, ale nyní nevíme, zda tak chabá prezentace nových grafik Intelu odráží celkovou degradaci technologických veletrhů, anebo tu je něco, s čím se Intelu nechce na veřejnost.



Intel tak své Arc na CES 2022 prezentoval, ale rozhodně ne v očekávaném stylu. Část informací jsme přinesli už včera díky uniklé tiskové zprávě, dle níž by OEM výrobci už měli dostávat první zásilky hotových karet . Právě i kvůli tomu se očekávala bohatá prezentace, ale s čím Intel nakonec přišel?

Ukázal nám jednak některé notebooky a desktipy, které budou vyslány do světa s kombinací mobilních Alder Lake a "Intel Arc GPU". Bez jakýchkoliv podrobností a pouze s příslibem, že dorazí "brzy".

Pak už ale šlo v podstatě jen o to, co jsme se dozvěděli právě včera , čili že Death Stranding a potažmo jiné tituly budou využívat technologii XeSS coby alternativu DLSS od NVIDIE a že jsou připraveny technologie Deep Link/Hyper Encode, které umí spřáhnout výkon iGPU a dGPU pro rychlejší zpracování videa.

A to je vše, jak ukazuje i zkrácená prezentace od The Verge, která ukazuje všechny novinky bez okolního balastu. Takže můžeme jen doufat, že Intel se rozhodl spíše jen ignorovat CES, aby si pořádnou prezentaci přichystal na dobu, která dle něj bude vhodnější a že nemá co skrývat. Otázka také je, zda už můžeme velké veletrhy jako CES či Computex rovnou odpískat, anebo očekávat, že jejich význam opět vzroste, až se jich firmy konečně budou moci opět účastnit prezenčně.



