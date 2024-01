S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: oznámen odklad na 5. září 2024

Dosud jsme se mohli těšit, že hra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl měla vyjít už někdy v aktuálním prvním kvartálu 2024. To se ale teď změnilo a na opětovnou návštěvu radiací a mutanty zamořené Zóny si budeme muset počkat ještě několik dalších měsíců, protože nový termín, o kterém teď ukrajinští vývojáři z GSC Game World mluví jako o tom finálním, byl stanovený na 5. září 2024.

Ve svém oznámení zároveň uvádí, že po loňském Gamescomu 2023, kde poprvé umožnili novinářům si zahrát rozpracovanou verzi hry, následovalo několik dalších akcí v různých zemích (např. Francie, Brazílie nebo Singapur), kde měli příležitost si rozpracovanou verzi zahrát i další hráči, z čehož měli vývojáři důležitou zpětnou vazbu. Celkově prý byli hráči se hrou spokojení, pokud jde o atmosféru, herní styl a prostředí herního světa, protože se zkrátka hraje jako S.T.A.L.K.E.R. Na druhou stranu neméně důležitý je i technický stav, čemuž se budou muset věnovat ještě o něco déle.

GSC Game World | ENG:

"Throughout the frankly challenging development process, we understood the time was of the team's main essence. Seeing the scope of polishing and understanding that we can’t push your patience too much, we were absolutely dedicated to releasing the game in Q1 2024, and we worked extra hard to meet the release window. That, however, doesn’t change the fact that at the beginning of this year, we still witnessed the certain amount of technical imperfections that hold S.T.A.L.K.E.R. 2 below the expected standards for the final experience our fans are waiting for."



GSC Game World | CZ překlad:

"Během skutečně náročného vývojového procesu nám bylo jasné, že bude důležité to zvládnout v určitém termínu. S ohledem na nutná vylepšení a uvědomění si toho, že nemůžeme příliš zkoušet vaši trpělivost, jsme byli absolutně odhodláni hru vydat v 1. čtvrtletí 2024, takže jsme pracovali mimořádně tvrdě, abychom to stihli. To však nemění nic na tom, že i na začátku letošního roku jsme se potýkali s množství technických nedokonalostí, díky kterým stav hry S.T.A.L.K.E.R. 2 nesplňoval očekávané standardy pro finální zážitek, na který naši fanoušci čekají.“

A zakončili to stylově pomocí krátkého videa:

Za sebe k tomu dodám, že pokud hra není po technické stránce připravena, je další posun data vydání rozhodně lepší řešení, než aby došlo k vydání s technickými problémy s tím, že se to časem vyladí, což je něco, co se v posledních letech děje bohužel až příliš často bez ohledu na velikost herního studia.

