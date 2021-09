Star Wars: Knights of the Old Republic se dočká svého remake

Star Wars: Knights of the Old Republic ve svém remake bude totiž exkluzivně pouze pro PlayStation 5, což zní přinejmenším jako svatokrádež, ale ještě než PC Master Race vytáhne vidle na celé Japonsko, je třeba dodat, že tato exkluzivita platí pouze pro svět konzolí. Takže si nějakou dobu (až rok) počkají pouze majitelé Xboxu, což je tedy v důsledku lepší než při představení původní hry z roku 2003, která na Xbox přišla již v červenci a na PC verzi jsme čekali až do pozdního podzimu. Nyní se tak Xboxu toto "příkoří" vrací i s úroky.

Původní Star Wars: Knights of the Old Republic měli na svědomí Bioware, kteří byli v oné době ještě milované studio, zatímco dnes by zmínka o tom, že remake KOTORu připravují opět Bioware, vyvolala spíše pochybnosti a obavy.

Ve skutečnosti ale na dané hře pracuje studio Aspyr, které nedávno přišlo s remasterem titulu Star Wars: Republic Commandos a pro svůj nový projekt si najalo vybrané lidi, kteří dříve pracovali na původní hře, přičemž samo dříve mimo jiné zpracovalo i iOS port původního KOTORu. Těžko tak říci, co si od toho máme slibovat a lépe na tom nebudeme ani po zhlédnutí doprovodného teaseru.

Od hry označené jako remake bychom ale očekávali ideálně víceméně stejnou hru v podstatně modernějším kabátku a přesně to je nám slibováno. Čili by opět mělo jít o RPG silně založené na příběhu, v němž bychom měli poletovat vesmírem ve své lodi Ebon Hawk a kosit nepřátele pomocí svých pečlivě piplaných spolubojovníků různých tříd s pomocí různé výbavy, atp.

Zatím ale bohužel není známo ani přibližné datum vypuštění této hry na trh, což obvykle znamená, že si počkáme ještě velice dlouho.





